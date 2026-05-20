"Juras" otwarcie na temat powrotu. Wskazał rywala, to byłoby głośne starcie

Legenda KSW nawet na emeryturze ma sporo ciekawych zajęć i nie ma zamiaru żegnać się ze sportami walki. 45-latek cały czas gości na różnego rodzaju wydarzeniach, ponadto sam wciela się w rolę włodarza. Już tylko kilka dni zostało do pierwszej gali spod szyldu Fight Mode. "To nie jest zwykłe MMA. To powrót do korzeni, gdzie liczy się czysta technika, siła charakteru i determinacja w najbardziej surowej formie: walkach na gołe pięści" - czytamy na łamach ebilet.pl. A to wszystko 23 maja w Poznaniu.

"Juras", zanim wybierze się do stolicy Wielkopolski, porozmawiał przez ponad godzinę z Łukaszem Kadziewiczem na youtube'owym kanale Przeglądu Sportowego. W pewnym momencie, zachęcony przez byłego siatkarza, zdradził iż wciąż kusi go stoczenie przynajmniej jednej walki. 45-latek ma na oku Szymona Kołeckiego, z którym już dwukrotnie w przeszłości podpisywał odpowiednie papiery. "Raz wypadłem ja, raz wypadł Szymon. Bańka na stół od KSW, dajcie mi trzy miesiące przygotowań i możemy zrobić to po raz trzeci" - powiedział z humorem.

Następnie zrobiło się poważniej. "Ja już mam 45 lat. Czuję się super fizycznie, bo wróciłem do formy. Jak się wróci do formy, to zaczynają różne myśli chodzić po głowie. Brakuje tej adrenaliny. Nie pieniędzy, ale adrenaliny. Tylko jakbym miał jakąkolwiek walkę w życiu stoczyć, czysto hipotetycznie, nie są to jakiekolwiek wyzwania, to tylko z Szymonem. Mamy niezamkniętą historię. To jest jedyny człowiek, który zmusiłby mnie, żeby wrócić do klatki" - dodał.

Łukasz Jurkowski vs Szymon Kołecki. To byłoby już trzecie podejście

Warszawianin na pewno nie miałby łatwo, ponieważ mistrz olimpijski z Pekinu jest czynnym zawodnikiem. "Szymon teraz jest parę poziomów wyżej ode mnie. Wygrywał pasy mistrzowskie w Babilonie, bronił je z kozakami. Absolutnie byłbym underdogiem i to po grubych kursach. Teoretycznie do jednej bramki. To jest jedyny motyw. Pieniądze duże, KSW albo Fight Mode. Na gołe łapy. Zapraszam. (...) Na pewno bym to zrobił, ale musiałbym mieć czas na przygotowania" - zauważył Łukasz Jurkowski.

"Zaryzykuję, że to by się sprzedało" - wtrącił się Łukasz Kadziewicz. "Sprzedałoby się bardzo. Szymon, daj znać jakby co. Fight Mode, gołe łapy. Na początku przyszłego roku. Musiałbym też poukładać swoje życie zawodowe, żeby mieć czas na solidne przygotowania. (...) Jeżeli zrobimy tę walkę, to tylko w Fight Mode" - zakończył ten temat "Juras". Na razie to oczywiście tylko słowa. Kto wie jednak, co przyniesie przyszłość.

