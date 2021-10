Pod koniec września Jon Jones świętował ważne wydarzenie w swojej karierze. Dostał wyróżnienie od UFC - jego zwycięską walkę z Aleksandrem Gustafssonem z 2013 roku wprowadzono do Hall of Fame UFC. Sportowiec osobiście pojawił się w Las Vegas, by wygłosić przemówienie. Publicznie dziękował m.in. swojej narzeczonej, Jessie Moses.

Kilka godzin później rozegrał się dramat. Nad ranem Jessie pojawiła się w hotelowym holu, a jeden z pracowników zauważył, że kobieta krwawi. Wezwano policję.

Moses miała wyznać funkcjonariuszom, że narzeczony ciągnął ją za włosy. Zaprzeczyła, że Jones uderzył ją. Natomiast jej zeznania stoją w sprzeczności z policyjnym raportem, wedle którego Jessie miała spuchniętą i zakrwawioną wargę. Zresztą ślady krwi znaleziono też w hotelowym pokoju zajmowanym przez byłego mistrza UFC i jego partnerkę.

Zadecydowano o aresztowaniu Jonesa. Mężczyzna nie zachował spokoju, awanturował się. Ostatecznie wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. Jego rozprawa planowana jest na 26 października.

W obliczu tych wydarzeń Jon Jones został zawieszony w prawach członka klubu, w którym od dwunastu lat przygotowywał się do walk. Co ciekawe, nie może trenować w placówce, ale trenerzy związani z akademią będą do niego jeździć na prywatne lekcje.

Jon Jones wysłał dziennikarce SMS-a. Ujawniła jego treść

Jon Jones wyraził skruchę i obiecał poprawę. Natomiast w świetle ostatnich wydarzeń trudno się dziwić, że mało kto wierzy w jego zapewnienia. Jedna z reporterek postanowiła podpytać sportowca o przemoc domową.

Legendarny zawodnik MMA nie krył wzburzenia i wysłał kobiecie obraźliwego SMS-a.

Przede wszystkim, dosłownie wyglądasz jak wiedźma. Po drugie, trzymaj się z dala od moich dziewczyn. Nie masz pojęcia, co jest dla nich normalne. Jesteś obrzydliwa, osądzając kogoś innego. Od******l się - miał napisać.

Jon Jones od lat boryka się z problemami

Gwiazdor federacji UFC już wcześniej, w 2020 roku, znalazł się w niemałych tarapatach. Został aresztowany pod zarzutem prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Podczas rewizji policjanci mieli znaleźć do połowy opróżnioną butelkę alkoholu oraz pistolet.

Wcześniej Jones miewał problemy z narkotykami, w tym z kokainą, ale twierdził, że wyszedł na prostą.

