Joanna Jędrzejczyk ma przed sobą walkę o pas kategorii muszej, lecz wyjawia jakie ma następne plany.

Polka mierzy wysoko i po potencjalnym zwycięstwie będzie chciała zdobyć drugi pas mistrzowski!

Była mistrzyni chciałaby wrócić do wagi słomkowej i najprawdopodobniej po raz trzeci zmierzyć się z Rose Namajunas.

-Wrócę tam. W jakiś sposób chcę się zmierzyć sama ze sobą, ponownie przejść przez ścinanie wagi i zejść do 115 lbs. Nie mam problemu z wagą. Chcę to przejść ponownie i zmierzyć się raz jeszcze z mistrzynią. Gdy straciłam pas, myślałam sobie: co teraz? To już rok, a ja jestem szczęśliwa. Mam świetnych fanów i życie poza oktagonem. Jednak w przyszłym roku chcę zmierzyć się z mistrzynią - powiedziała Jędrzejczyk w rozmowie z Flo Combat.