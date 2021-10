Minęło 19 miesięcy, od kiedy "JJ" przegrała przez niejednogłośną decyzję sędziów z Zhang na gali UFC 248. Jak się okazało - pojedynek w T-Mobile Arena w Paradise pod Las Vegas - był ostatnim w dotychczasowej karierze 34-latki.

W poprzednich miesiącach krążyły doniesienia o możliwym starciu z udziałem byłem mistrzyni UFC w wadze słomkowej. Ostatecznie do walki nie doszło. Powodem takiego stanu rzeczy było brak konkretnych deklaracji.

Joanna Jędrzejczyk wypada z rankingu UFC

Brak późniejszej aktywności Jędrzejczyk w zawodowej karierze ma poskutkować usunięciem zawodniczki ze światowego rankingu popularnej organizacji. O zaistniałej sytuacji poinformował w mediach społecznościowych Mike Bohn.

- Z tego co mi powiedziano, usunięcie Joanny Jędrzejczyk z rankingu UFC wynika z braku aktywności. Polka wciąż jest na liście i zostanie przywrócona, gdy wróci do zawodów. Prawdopodobnie dojdzie do tego około marca 2022 r. - napisał dziennikarz na Twitterze.

PN