Joanna Jędrzejczyk już 8 marca podczas gali UFC 248 stanie przed kolejną szansą zdobycia pasa mistrzowskiego kategorii słomkowej. Polka będzie walczyć z Weili Zhang. Była mistrzyni nie ukrywa, że w przyszłości chciałaby po raz trzeci zmierzyć się z Rose Namajunas.

Jędrzejczyk pas mistrzowski straciła na gali UFC 217, kiedy to została znokautowana właśnie Namajunas. Na gali UFC 223 miała jej się okazję zrewanżować, jednak przegrała decyzją jednogłośną. Jędrzejczyk nie ukrywa, że chciałaby stoczyć trzeci pojedynek z Namajunas, o czym opowiedziała w rozmowie z serwisem BJPenn.com.

Reklama

"Jestem dumna z siebie i całego mojego zespołu za to, co pokazaliśmy w drugiej walce z Rose Namajunas. To starcie mogło iść w dwie strony i trudno było mi przełknąć przegraną. Może zrobiłam zbyt mało. Wierzę w siebie w stu procentach i wiem, że mogę zrobić wystarczająco dużo, by wygrać. Cieszę się, że Rose wraca i zawalczy w rewanżu z Andrade. Zobaczymy, co będzie dalej, ale walka z Rose ma sens i niesie z sobą duże pieniądze. Chcę tego starcia - powiedziała Polka.