Joanna Jędrzejczyk (16-4, 4 KO, 1 SUB) wiosną powinna stoczyć kolejny pojedynek. Jak poinformował jeden z dziennikarzy, rywalką byłej mistrzyni miałaby być Chinka Yan Xiaonan (13-1-1NC, 5 KO), która w ubiegłym roku rozprawiła się z Karoliną Kowalkiewicz (12-6, 1 KO, 2 SUB).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. KSW 58. Szymon Kołecki: Jestem lepszym zawodnikiem niż rok temu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Jędrzejczyk ma za sobą prawdziwą wojnę w oktagonie. W marcu 2020 roku przegrała przez niejednogłośną decyzję sędziów z mistrzynią kategorii słomkowej Weili Zhang (21-1, 10 KO, 7 SUB). UFC uznało to starcie za walkę roku! Wygląda na to, że znów zmierzy się z Chinką. Jak poinformował dziennikarz Bruno Massami, Jędrzejczyk będzie walczyć z Xiaonan 24 kwietnia w Singapurze.

Reklama

31-latka w 2020 roku stoczyła dwie walki, wygrywając z Kowalkiewicz i Claudią Gadelhą (18-5, 2 KO, 7 SUB). Polka przegrała przez jednogłośną decyzję sędziów. Na dodatek, nabawiła się fatalnej kontuzji oka. Musiała później przejść operację.

Jędrzejczyk walczy w UFC od 2014 roku. W latach 2015-2017 była mistrzynią tej organizacji w kategorii słomkowej. W UFC stoczyła do tej pory czternaście pojedynków, z których dziewięć wygrała i cztery przegrała.

MC, Polsat Sport