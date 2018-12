Joanna Jędrzejczyk zaliczyła nieudany debiut w kategorii muszej i przegrała jednogłośnie na punkty z Walentyną Szewczenko walkę o pas mistrzowski na gali UFC 231 w Toronto. Polka nie chciałaby wracać do lżejszej kategorii.

Jędrzejczyk planowała zostać pierwszą zawodniczką w historii UFC, która wywalczy pas mistrzowski w dwóch różnych kategoriach, ale rywalka okazała się mocniejsza fizycznie i już na początku walki z łatwością sprowadziła Polkę do parteru.

Po trwającej 25 minut walce, sędziowie jednogłośnie wskazali zwycięstwo Szewczenko - 49:46, 49:46, 49:46.

Polska wojowniczka MMA sobotnim pojedynkiem w Toronto pobiła rekord Rondy Rousey, jeśli chodzi o pojedynki, gdzie stawką jest mistrzowski pas. Mimo wszystko nie udało się zdobyć drugiego tytułu.



Jędrzejczyk powiedziała, że jeśli wróci na walkę w kategorii słomkowej, to tylko wtedy, gdy stawką będzie pas mistrzowski.

- Potrzebuję teraz wakacji, porozmawiam po wszystkim z Daną White. Muszę zrobić to dla siebie i postawić kropkę nad 'i'. Nigdy nie narzekałam na dietę i zbijanie wagi, ale tym razem zdałam sobie sprawę jak ścinanie wagi wpływa na ciało i umysł. Jeżeli wrócę do 115 funtów, to tylko do walki o pas - powiedziała Jędrzejczyk.