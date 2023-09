Joanna Jędrzejczyk chce wejść w świat freak fightów? "Nie ukrywam, że..."

Joanna Jędrzejczyk w czerwcu ubiegłego roku niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery. Od tamtej pory wielu kibiców zastanawia się, czy utytułowana sportsmenka kiedykolwiek wróci jeszcze do oktagonu. W rozmowie ze "Sport.pl" była mistrzyni UFC w wadze słomkowej zapytana została o ewentualny debiut we freak fightach. 36-latka przyznała od razu, że nie ma zamiaru stoczyć kolejnej walki. Zdradziła jednak, że widzi dla siebie miejsce w świecie freak fightów. I to w dość ważnej roli.