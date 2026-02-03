Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest oficjalne potwierdzenie FAME ws. Pudzianowskiego. Uderzono w KSW. "Oczywiście"

Rozbrat Mariusza Pudzianowskiego ze sportami walki trwa nadal. Fani najsilniejszego człowieka na świecie chcieliby zobaczyć go w okrągłej klatce choćby ostatni raz. Sam zawodnik daje do zrozumienia, że ostatniego słowa w MMA nie powiedział i chce raz jeszcze spróbować swoich sił. Na ten moment bliżej mu do debiutu w federacji FAME niż kolejnego starcia w KSW. Potwierdzają to słowa jednego z włodarzy FAME, Michała "Boxdela" Barona.

Mężczyzna o umięśnionej sylwetce siedzi na krześle z szerokim uśmiechem na twarzy, na tle czarnym z kulami MET-RX oraz napisem Gliwice i logo firmy w tle.
Mariusz Pudzianowski

Za niespełna trzy miesiące minie rok od ostatniego pojedynku Mariusza Pudzianowskiego w mieszanych sztukach walki. W kwietniu 2025 roku zmierzył się z Eddie Hallem. Starcie dwóch kolosów odbiło się szerokim echem nie tylko w polskich, ale i zagranicznych mediach. Skończyło się jednak dotkliwą porażką "Pudziana", który z Brytyjczykiem wytrzymał zaledwie trzydzieści sekund i został pokonany w efektowny sposób.

Nikt nie spodziewał się jednak tego, jakie konsekwencje będzie miała ta potyczka. Po dotkliwej porażce Pudzianowskiego padło pod jego adresem wiele negatywnych słów. I to z ust włodarzy i najważniejszych osób w KSW. Można pokusić się o stwierdzenie, że na linii zawodnik - federacja rozpętała się mała wojenka i obie strony przerzucały się oskarżeniami. Na tę chwilę sytuacja się uspokoiła.

    Pudzianowski rozmawiał z FAME. Włodarz organizacji oficjalnie potwierdził plotki

    Nie jest jednak tajemnicą, że o kolejną walkę Pudzianowskiego w KSW może być bardzo trudno. Dlatego powstało wiele pytań, co dalej z przyszłością zawodnika z Białej Rawskiej w MMA? Nie brakowało dywagacji, że Pudzianowski zdecyduje się zakończyć karierę, ale po jego wpisach i wypowiedziach w mediach społecznościowych można odnieść wrażenie, że ma ochotę co najmniej raz jeszcze spróbować swoich sił w pojedynku.

      Od kilku miesięcy jest głośno o możliwym przejściu "Pudziana" do freak-fightowej federacji FAME. 48-latka zaczepiają kolejne postacie z organizacji i można stwierdzić, że nieco podpuszczają byłego strongmana. Nie jest już tajemnicą, że FAME rozmawiało z Pudzianowskim, co w "Kanale Sportowym" zdradził jeden z włodarzy federacji, Michał "Boxdel" Baron. Potwierdził, że do takowych spotkań doszło.

      "Oczywiście, że tak. Mariusz jest człowiekiem, który niejednokrotnie się już spotykał w sprawie waleczki. Trochę były perturbacje pewne w marcu na zaangażowanie go…" - stwierdził "Boxdel". "Chyba każda federacja chciałaby "Pudziana". Tym bardziej, żeby utrzeć nos Martinowi" - dodał influencer mówiąc o Martinie Lewandowskim, jednym ze współwłaścicieli KSW, który niejednokrotnie negatywnie wypowiadał się o FAME.

      Mariusz Pudzianowski
      Mariusz Pudzianowski
      Muskularny mężczyzna w czarnej koszulce z nadrukiem, siedzący na tle dużych trofeów sportowych w kształcie człowieka niosącego kulę, atmosfera sceny wydaje się oficjalna i związana z wydarzeniem sportowym.
      Mariusz PudzianowskiMAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East NewsEast News
