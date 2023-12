"Pudzian" bowiem całe życie parał się sportem, ale faktem jest, że przejście ze sportów siłowych, które wyniosły go na szczyt popularności, do walk w oktagonie, było sporą niespodzianką.

Mariusz Pudzianowski zaskoczył wiadomością w sprawie końca kariery

Urodzony w Białej Rawskiej siłacz szybko przekonał się, że nadludzka siła to za mało, by w klatce MMA móc dzielić i rządzić . Do tego nieodzowne są umiejętności najlepiej z różnych formuł sportów walki, a nadto szalenie ważna jest kondycja i dynamika . Okazało się, że tutaj potężna muskulatura bardzo przeszkadza, bo aby dotlenić taki ogrom mięśni, zawodnik bardzo szybko staje się "wypompowany".

Później jednak zaznał dwóch porażek, obu z rąk przyjaciół Materli, a więc Mameda Chalidowa, a następnie Artura Szpilki . Te pojedynki jasno pokazały, że pewnego poziomu ten ambitny sportowiec już nie przeskoczy. To pozwalało snuć przypuszczenia, że mając już 46 lat "Pudzian" być może rozważy zakończenie kariery . Jednak nic bardziej mylnego, co dobitnie wybrzmiało w rozmowie na kanale YouTube Olimp Sport Nutrition.

- Cały czas mam zapał, ale wiem, że nie żyje się wiecznie. W pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie dosyć. Mimo że mógłbym to robić jeszcze pięć lat. Jeszcze trochę się pobawię, a potem nie wiem, co będę robił. Wiem, że przez najbliższe dwa lata będę jeszcze wchodził do klatki. A potem będę myślał, co dalej. Chce mi się tak samo, jak 20 lat temu. Jest ten sam zapał - niespodziewanie wyznał "Pudzian".