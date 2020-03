Joanna Jędrzejczyk w ubiegłą sobotę po wyniszczającym pięciorundowym boju musiała uznać wyższość aktualnej mistrzyni Weili Zhang podcza gali UFC w Las Vegas. Pojedynek zakończył się jednak niejednogłośną decyzją sędziów, a spora część fanów i ekspertów uważa, że to Polka powinna zwyciężyć w tym starciu. Od razu po walce pojawiły się głosy o natychmiastowym zorganizowaniu rewanżu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. Szczere wyznanie Joanny Jędrzejczyk. Wideo INTERIA.TV

W rozmowie z portalem MMA Fighting, trener Polki - Mike Brown powiedział, że powinno dojść do rewanżu, a inne pojedynki na szczycie dywizji nie mają na tę chwilę sensu.

Reklama

- Myślę, że trzeba doprowadzić do rewanżu. Jedyną rzeczą, dla której Joanna jest w tym sporcie jest możliwość bycia mistrzynią. Bez takiego podejścia nie warto tego robić. Wydaje mi się, że rewanż byłby dobrym rozwiązaniem. Obie zawodniczki potrzebują czasu na dojście do siebie i regenerację, ale myślę, że żadna inna walka nie ma sensu - stwierdził.

Ocenił on także ogólną postawę Jędrzejczyk i uchylił rąbka tajemnicy jak znosi ona zbijanie wagi przed walką.

- Ona jest bardzo zdyscyplinowana. Cięcie wagi dla niej to prawdziwe piekło. Większość sportowców nie dałaby rady przez to przejść. Ona jest jednak twarda mentalnie. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego. To naprawdę robi wrażenie - powiedział.