Jędrzejczyk ujawniła nieznany fakt. Dołączy do FAME? W grze aż 20 mln złotych!

Joanna Jędrzejczyk była gościem podcastu "Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów". "JJ" powiedziała wprost, że miała propozycję dołączenia do FAME MMA. Co ciekawe, oferta nie dotyczyła możliwego występu w klatce i to była zawodniczka UFC mogła zastanawiać się nad zapłatą w stronę federacji i stać się współwłaścicielem marki. - Cena była mocno wywindowana. Nie chcę skłamać.. 20 milionów złotych? - powiedziała 36-latka z Olsztyna.