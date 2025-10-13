Joanna Jędrzejczyk to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiego MMA. Swoją profesjonalną karierę rozpoczęła w 2012 roku, a już trzy lata później sięgnęła po najważniejsze trofeum w świecie mieszanych sztuk walki - tytuł mistrzyni UFC w wadze słomkowej. W 2015 roku pokonała Carlę Esparzę, stając się pierwszą w historii Polką z pasem największej organizacji MMA na świecie. Przez kolejne lata dominowała w swojej kategorii, kilkukrotnie broniąc tytułu i zyskując uznanie fanów za niesamowitą technikę, charakter oraz determinację w oktagonie. Łącznie stoczyła 21 pojedynków, z których aż 16 zakończyła zwycięstwem, na trwałe zapisując się w historii światowych sportów walki.

W czerwcu 2022 roku Jędrzejczyk ogłosiła zakończenie kariery zawodniczej. Po latach intensywnych przygotowań, walk na najwyższym poziomie i licznych kontuzji uznała, że czas odpocząć od rywalizacji. Mimo że nie planuje już powrotu do klatki, nie potrafi całkowicie rozstać się ze sportem. W ostatnim czasie przeniosła się do Las Vegas, gdzie rozpoczęła nowy etap życia - z dala od medialnego zgiełku, ale wciąż blisko treningów i sportowego środowiska.

Joanna Jędrzejczyk powróci do zawodowego sportu? "Być może"

To właśnie w USA "JJ" ponownie poczuła zew maty, jednak tym razem zainteresowała się brazylijskim jiu-jitsu. Jak sama przyznała w rozmowie z TVP Sport, wróciła do regularnych zajęć po długiej przerwie spowodowanej kontuzjami. "Jestem po kilku treningach w Hybrid Jiu-Jitsu. To były takie testowe treningi, bo jestem po dwóch operacjach barków w ostatnich dwóch, trzech latach. Ten powrót i rehabilitacja były naprawdę trudne. Pierwszy raz byłam na macie od trzynastu miesięcy" - powiedziała była mistrzyni.

Choć na razie Jędrzejczyk nie planuje startów, nie wyklucza, że w przyszłości spróbuje swoich sił w zawodach. "Zobaczymy. UFC ma nową organizację BJJ, być może w przyszłości zawalczę dla tej właśnie organizacji. Póki co, muszę wrócić do pełnych treningów i do formy. Nie ukrywam, że ostatnie dwa tygodnie ciężko trenowałam, nawet dwa razy dziennie, i nie ukrywam, że znowu zaczyna mi się to podobać" - przyznała z entuzjazmem.

Nowy projekt, o którym wspomniała, to UFC Brazilian Jiu-Jitsu - inicjatywa stworzona przez największą organizację MMA na świecie, skupiająca się na rywalizacji w parterze.

