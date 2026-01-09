Jednak to nie koniec Pudzianowskiego i KSW. Sensacyjny zwrot, do tego Materla
Po porażce z Eddim Hallem, relacje Mariusza Pudzianowskiego z szefami KSW mocno ucierpiały, a "Dominator" z czasem zaczął mówić coraz więcej na temat wypłaty za walkę, której miał nie otrzymać. Pomimo tego, że obecnie wydawać by się mogło, że nie zobaczymy już Pudzianowskiego w polskiej federacji, na temat byłego strongmana wypowiedział się Wojsław Rysiewski, dyrektor sportowy KSW. I jasno dał do zrozumienia, że przynajmniej jeszcze raz chce zobaczyć Pudzianowskiego w oktagonie KSW, przy specjalnej okazji - podobnie jest z Michałem Materlą.
W ostatnich miesiącach na linii Mariusz Pudzianowski - KSW dochodziło do wielu "uprzejmości", kiedy to osoby decyzyjne w polskiej organizacji nie kryły zawodu tym, jak przebiegła walka "Dominatora" z Eddim Hallem. Pudzianowski nie zareagował jednak najlepiej na krytykę, wielokrotnie uderzając w samą federację, jak i Wojsława Rysiewskiego, dyrektora sportowego organizacji.
Na tym etapie może się więc wydawać, że jeśli były strongman zdecyduje się jeszcze wejść do okatgonu - a wiele na to wskazuje, to nie podczas wydarzenia KSW. Wspomniany wcześniej Rysiewski nie ukrywa jednak, że nie chciałby tak zamykać karier Pudzianowskiego i Materli.
Sensacyjny zwrot ws. Pudzianowskiego. Jest głos z KSW. I jeszcze Materla
Podczas ostatniego wywiadu dla "TVP Sport", miał on okazję wypowiedzieć się na temat niekwestionowanych ikon KSW i jasno dał do zrozumienia, że strony powinny dojść do porozumienia, przede wszystkim w kontekście uhonorowania ich miejscami w galerii sław organizacji.
- Mam wrażenie, że no to są obaj zawodnicy, którzy powinni trafić do Hall of Fame KSW i zasłużyli na to i mam nadzieję, że nadejdzie taki moment, że uda się do tego doprowadzić. Na pewno ja będę tego orędownikiem - wyznał stanowczo Rysiewski.
Chwilę wcześniej z lekkim uśmiechem na ustach miał jednak okazję skomentować obecne działania Pudzianowskiego w sieci. - Ja to już mam problem ze zrozumieniem, o co tam chodzi. Dziwne pory itd... - słyszymy.
Dyrektor sportowy KSW nie ukrywa także, że starcie Pudzianowskiego z Eddim Hallem było największym niewypałem ostatnich miesięcy, jednak na pytanie o to, czy dałoby się to jakoś uratować, cofając się w czasie, nie był w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. - To nie jest takie proste, żeby powiedzieć tylko, żeby ta walka się nie odbyła... - stwierdził.
Od walki z Eddim Hallem niedawno minęło 8 miesięcy i wiele wskazuje na to, że Pudzianowski szykuje się do kolejnego wyzwania sportowego. Tak przynajmniej sugerują jego wpisy w mediach społecznościowych.