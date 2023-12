Jan Błachowicz wycofał się z walki? Rywal oskarża i kpi z Polaka

Podczas gali UFC 297 miało dojść do wyczekiwanego rewanżu pomiędzy Janem Błachowiczem i Aleksandarem Rakiciem. Do starcia dwóch utytułowanych zawodników miało dojść 20 stycznia w Toronto. W karcie walk prawdopodobnie doszło jednak do zmiany. Rakić za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, "Cieszyński Książę" wycofał się z walki. Jak ustosunkuje się do tego federacja?