Jan Błachowicz wybrał sobie zamek. Właśnie sprawdza jego możliwości

"Heroes of Might and Magic 3" to w naszym kraju kultowa gra. Choćby grupa na facebooku liczy ponad 110 tysięcy członków. To strategiczna gra turowa, w której rozbudowuje się własny zamek, zdobywa surowce, walczy z potworami i innymi graczami. Przy okazji wypełnia się różne misje. Choć w tym roku minie 25 lat od premier gry, to wciąż ma wielu fanów.

Jednym z nich okazał się Jan Błachowicz, czyli jednej z najlepszych polskich zawodników MMA. Najpierw święcił triumfy w rodzimym KSW, w której był mistrzem wagi półciężkiej. Od 2014 roku przeszedł do najbardziej znanej federacji na świecie - UFC. We wrześniu 2020 roku zdobył mistrzowski pas, także w kategorii półciężkiej. Raz go obronił, a potem stracił w walce z Gloverem Teixeirą. Mógł go odzyskać, ale pojedynek z Magomiedem Ankalajewem zakończył się remisem.

Jak się okazuje, Błachowicz lubi też rywalizować w sieci. W mediach społecznościowych wrzucił zdjęcie, w którego tle jest jedna z części "Heroes of Might and Magic 3 - Horn of The Abyss". Producent gry pod koniec roku dołożył nowy zamek Factory i to właśnie zamierza przetestować Błachowicz.

Jan Błachowicz fanem "Heroes of Might and Magic 3"

"Heroes III nigdy nie umierają! Testujemy. Jaki jest twój ulubiony zamek?" - zwrócił się do fanów. Potem przyznał, że sam najchętniej rozpoczyna grę w zamku Necropolis, ale na razie sprawdza możliwości Factory.

Błachowicz ma ostatnio sporo czasu do testowania gry, bo wciąż nie wrócił do pełni zdrowia. Właśnie przeszedł operację prawego barku, a jak przyznał na instagramie w marcu czeka go zabieg z lewej strony. "Nowy Rok, nowy ja. Dosłownie haha" - zaśmiał się mistrz.

Jan Błachowicz / Marcello Zambrana/Anadolu Agency / AFP

Jan Błachowicz / AFP

Jan Błachowicz nie zawalczy na gali UFC 297 / JASON SILVA / AGIF / AGIF via AFP / AFP