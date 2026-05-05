Jan Błachowicz wskazał swojego następcę w UFC. Jasny komunikat. "Ma wszystko"

Jan Błachowicz kilka tygodni temu podczas jednego z treningów nieszczęśliwie przyjął kopnięcie na łąkotkę i doznał urazu kolana, który niestety wyklucza go z głośnego rewanżu z Bogdanem Guskovem. Zawodnicy mierzyli się już w grudniu zeszłego roku, ale wówczas sędziowie orzekli o remisie. Gala UFC 328 w amerykańskim Newark miała pomóc im w wyłonieniu lepszego z nich, ale Polak potrzebuje zdecydowanie więcej czasu, aby dojść do pełnej sprawności.

Na domiar złego kontuzja odniesiona akurat w tym momencie w znaczący sposób może pokrzyżować plany Błachowicza dotyczące odzyskania przez niego pasa mistrzowskiego. "Cieszyński Książę" zajmuje obecnie 4. miejsce w rankingu wagi półciężkiej UFC, a aktualny mistrz kategorii - Carlos Ulberg - wypadł z rywalizacji na wiele długich miesięcy po zerwaniu więzadła krzyżowego. W przypadku zorganizowania walki o tymczasowy czempionat, Polak mógłby być zatem poważnym kandydatem do wzięcia w niej udziału.

Błachowicz zabrał głos ws. następcy w UFC. Zero złudzeń. "Ma wszystko"

Na kolejny pojedynek Błachowicza fani będą musieli jednak trochę poczekać, więc zawodnik postanowił im to wynagrodzić. W niedzielę, 3 maja, umieścił na platformie X wpis zachęcający kibiców do zadawania mu pytań. Polak odpowiedział praktycznie na wszystkie z nich, a jednym z tematów, który najbardziej zaciekawił fanów, była kwestia jego następcy w kategorii półciężkiej - Iwo Baraniewskiego.

- Myślisz, że Iwo ma potencjał na bycie topowym zawodnikiem w LHW? Sparowałeś z nim, to ty powinieneś ocenić to najlepiej, bo marzy nam się "Jan 2.0" - zapytał pewien użytkownik X. - Ma wszystko, żeby być w topie. Zobaczymy, jak się wszystko poukłada. Trzymam kciuki - odparła legenda UFC.

43-latek wcześniej odniósł się również do zestawienia Guskova z Baraniewskim. Wschodząca gwiazda UFC po kontuzji Błachowicza otrzymała propozycję wejścia do walki z Uzbekiem, ale ten zrezygnował z rywalizacji z zawodnikiem spoza Top 15 rankingu. "Cieszyński Książę" nie ukrywał, że młodszy rodak mógłby sprawić naprawdę dużą niespodziankę jego niedoszłemu rywalowi. - Miałby bardzo duże szanse - napisał.

Na ten moment nie ma pewności, jak rozwinie się przyszłość Baraniewskiego w UFC. 27-latek wciąż pozostaje niepokonany, a w każdym z dotychczasowych pojedynków dla organizacji kończył swój występ nokautem w... 1. rundzie. Nic więc dziwnego, że Błachowicz dostrzega w nim potencjał.

Jan Błachowicz nie wystąpi na gali UFC 328

