Jan Błachowicz przegrał decyzją sędziów. Marcin Gortat mocno o werdykcie

Starcie Jana Błachowicza z Brazylijczykiem Aleksem Pereirą było niezwykle wyrównane i trwało pełne trzy rundy. W pierwszej odsłonie mimo chwilowych tarapatów na początku boju Polak obalił Brazylijczyka, gdzie wszedł za plecy i był bliski poddania go duszeniem . W drugiej odsłonie widać było, że "Cieszyński Książę" ma braki kondycyjne, a pole w oktagonie przejął "Poatan", który spychał naszego wojownika pod siatkę i polował na nokautujące uderzenie.

Trzecia decydująca runda rozwiązała się przeważnie w stójce, gdzie minimalnie bardziej aktywny był Pereira. Na 40 sekund przed końcem pojedynku Błachowicz ponownie obalił "Poatana" , ale wystarczyło to jedynie, aby przekonać jednego sędziego do swojej wygranej. Pozostałych dwóch arbitrów punktowało na korzyść Brazylijczyka.

Taki werdykt nie spodobał się publiczności zgromadzonej w Salt Lake City. Zareagowała ona na niego głośnymi gwizdami. Gdy były mistrz wagi średniej zapowiedział, że chce iść po pas wagi półciężkiej, to jego wypowiedź była zagłuszana przez hałas widzów.

MMA. Jan Błachowicz nie zgadzał się z werdyktem, wspiera go Marcin Gortat

Muszę na spokojnie obejrzeć całą walkę. Byłem przekonany, że pierwsza i trzecia runda była moja. Czułem, że wygrałem, tak też czuł mój narożnik i cała hala. Werdykt jest jaki jest, mogę rzucać mięsem, ale nic to nie da

Błachowicz to były mistrz UFC wagi półciężkiej. Tytuł zdobył we wrześniu 2020 roku, pokonując Amerykanina Dominicka Reyesa. W marcu następnego roku obronił go w walce z Nigeryjczykiem Israelem Adesanyą. Polak pas stracił w październiku 2021 roku, kiedy przegrał z rodakiem Pereiry - Gloverem Teixeirą.