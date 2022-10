Jan Błachowicz poznał rywala. Polak jest krok od walki o pas!

Dagestańczyk to bardzo wymagający przeciwnik. 30-latek stoczył 19 zawodowych pojedynków, z których wygrał aż 18. Przegrał tylko raz - cztery lata temu pokonał go Paul Craig.

Błachowicz przed trudnym wyzwaniem. Doczeka się walki o pas?

Do walki Błachowicza z Ankalajewem dojdzie 10 grudnia, na UFC 282 w Las Vegas. W walce wieczoru tej gali, dojdzie do rewanżu pomiędzy Teixeirą i Jirim Prochazką. Czech wygrał pierwszą walkę i on broni pasa kategorii półciężkiej.