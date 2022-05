Jan Błachowicz pokonał Aleksandara Rakicia! Koszmar rywala Polaka

Oprac.: Wojciech Górski MMA

Jan Błachowicz (29-9, 9 KO, 9 SUB) pokonał Aleksandara Rakicia (14-3, 9 KO, 1 SUB) przez TKO (kontuzja) w trzeciej rundzie na gali UFC Vegas 54. Polak zbliżył się dzięki temu do walki o pas mistrzowski!

Zdjęcie Jan Błachowicz / Jeff Bottari / Getty Images