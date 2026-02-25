Jan Błachowicz nie ma sobie równych, jeżeli chodzi o mieszane sztuki walki w Polsce. Zawodnik od lat występuje w najlepszej organizacji MMA na świecie - UFC, zajmując aktualnie 5. miejsce w jej rankingu kategorii półciężkiej.

Kilka lat temu Błachowicz mógł pochwalić się nawet pasem mistrzowskim federacji. W 2020 r. na gali UFC 253 pokonał Dominicka Reyesa przez TKO w drugiej rundzie i zdobył wymarzony tytuł czempiona.

43-latek stanął dwukrotnie do obrony swojego tytułu. Pierwsza z nich miała miejsce z Israelem Adesanyą i okazała się udana. Polak przyczynił się wówczas do pierwszej przegranej Nigeryjczyka w karierze. Druga obrona pasa z Gloverem Teixeirą nie poszła mu już tak gładko i Błachowicz musiał odklepać duszenie Brazylijczyka już w drugiej rundzie starcia.

Błachowicz został zapytany o koniec kariery w KSW. Jasna deklaracja legendy

W ostatnim czasie Błachowicz wziął udział w transmisji na żywo na "Kanale Sportowym" z wydarzenia promującego najnowsze perfumy UFC w Warszawskim Centrum Atletyki. Polak w jej trakcie odpowiedział Mateuszowi Borkowi na kilka ciekawych pytań dotyczących jego kariery. Jedno z nich dotyczyło tego, w jaki sposób i gdzie chciałby on ją zakończyć.

- Jestem w UFC, nie wracam do KSW. Jeśli chodzi o walkę pożegnalną, po prostu zrobię ostatnią i tyle. Wiem, że jest bliżej niż dalej, ale nie myślę o tym. UFC przysyła mi kontrakt, ja podpisuję i walczę. [...] Chciałbym zakończyć ją w UFC. Na swoich warunkach. Ale jak przyjdzie później ktoś i zaproponuje pieniądze, których grzech będzie odmówić - powiedział.

Polski zawodnik zaznaczył, że obecnie wiąże go kontrakt z UFC i to tam prawdopodobnie zakończy swoją karierę, a nie w KSW. Co ciekawe, 43-latek nie wykluczył także potencjalnego powrotu z emerytury i kolejnej walki. Kluczowa w tym kontekście miałaby okazać się oferta finansowa złożona przez chętnego na jego powrót.

Na ten moment nie ma pewności co do tego, kiedy zawodnik stoczy swoją kolejną walkę w UFC. Błachowicz nie zapowiedział jeszcze końca kariery.

