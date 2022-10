Jacek Murański wyzwany na pojedynek. Chce z nim zawalczyć... Zbigniew Stonoga

Zbigniew Stonoga już od dłuższego czasu wypowiadał się mocno nieprzychylnie o całej koncepcji freak fightów, a nawet szedł o krok dalej. To właśnie on zgłosił się do komendanta głównego policji w sprawie jednej z konferencji Fame MMA, podczas której Jacek Murański m.in. nazwał go "oszustem" - była to zresztą odpowiedź zawodnika na wcześniejsze przepychanki słowne z biznesmenem.