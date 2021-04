Niepokonany zawodnik z Niemiec, Uğur Özkaplan (4-0, 3 KO, 1 Sub) zastąpi kontuzjowanego Thomasa Narmo i zmierzy się z byłym kickbokserem i pięściarzem, Izu Ugonohem (1-0, 1 KO), 24 kwietnia na gali KSW 60.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patryk Kaczmarczyk kontra Michał Sobiech na KSW 60 (POLSAT SPORT).

Thomas Narmo musiał wycofać się z pojedynku z powodu złamania żeber, do którego doszło na ostatniej prostej przed kwietniową galą. W miejsce "Ostatniego Wikinga" do klatki wejdzie Uğur Özkaplan. Reprezentant UFC Gym zaczynał przygodę ze sportami walki od boksu. Od kilku lat zajął się jednak treningami MMA i w 2017 roku zadebiutował zawodowo w tej formule. Do tej pory wygrał wszystkie 4 stoczone pojedynki, a rywali odprawiał przed czasem. Trzy starcia wygrał już w pierwszej rundzie walki.

Izu Ugonoh na gali KSW 60 po raz drugi wejdzie do klatki KSW. Reprezentant WCA Fight Team założył małe rękawice po raz pierwszy na KSW 54, gdzie pokonał przez nokaut techniczny w pierwszej odsłonie Quentina Domingosa. Pochodzący z Gdańska zawodnik ma za sobą bogatą karierę w sportach uderzanych. Ugonoh ma na koncie tytuły mistrza Europy oraz świata amatorów w formule K-1. Wielokrotnie stawał również na najwyższym stopniu podium w mistrzostwach Polski w kickboxingu. Po udanej przygodzie z tą formułą walki, 34-latek zdecydował się porzucić kopnięcia i skupić się na samych uderzeniach. W boksie zawodowym dorobił się 18 zwycięstw w kategoriach junior ciężkiej oraz ciężkiej.

Walka o pas kategorii ciężkiej | KSW Heavyweight Championship Bout

120,2 kg/265 lb: Phil de Fries (19-6, 3 KO, 12 Sub) vs Tomasz Narkun (18-3, 3 KO, 14 Sub)

Walka o pas kategorii lekkiej | KSW Lightweight Championship Bout

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (22-8-1, 6 KO, 12 Sub) vs Maciej Kazieczko (7-1, 4 KO)

120,2 kg/265 lb: Izu Ugonoh (1-0, 1 KO) vs Uğur Özkaplan (4-0, 3 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Michał Sobiech 4-0 (3 KO) vs Patryk Kaczmarczyk (6-0, 1 KO, 2 Sub)

83,9 kg/185 lb: Aleksandar Ilić (12-4, 8 KO, 2 Sub) vs Tomasz Jakubiec (10-3, 4 KO, 1 Sub)

65,8 kg/145 lb: Krzysztof Klaczek (12-6, 3 KO, 4 Sub) vs Vojto Barborik (12-1, 1 KO, 9 Sub)

52,2 kg / 115 lb: Aleksandra Rola (3-1, 1 KO) vs Karolina Wójcik (7-2, 2 KO)

80 kg/176 lb: Kacper Koziorzębski (7-3, 4 KO) vs Ion Surdu (10-3, 7 KO, 1 Sub)

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz (10-3-1, 8 Sub) vs Patryk Surdyn (5-1, 1 KO, 2 Sub)

