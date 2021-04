- Nie zastanawiałem się nad tym. Nie uważam, że tak jest. Przed moją ostatnią walką pojawiały się opinie, że w pierwszej walce MMA mój przeciwnik mnie szybko przewróci i będzie po wszystkim - powiedział w magazynie "Koloseum" Izu Ugonoh (1-0, 1 KO). Już 24 kwietnia były pięściarz stoczy swój drugi pojedynek w formule MMA. Jego rywalem na KSW 60 będzie Ugur Ozkaplan (4-0, 3 KO, 1 SUB).

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. 100 milionów dolarów za walkę! Szalony pomysł młodej gwiazdy KSW (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W kontekście pochodzącego ze Szczecina zawodnika często mówiło się o tym, że jego rywale byli od niego wyraźnie słabsi i dzięki temu Ugonoh zbudował solidny rekord w boksie. Podobne zarzuty pojawiły się przy okazji przeciwników Izu w MMA.

Reklama

- To są zawodnicy, którzy mają większe doświadczenie w tym nowym dla mnie sporcie, którym jest MMA. Gdyby to byli zawodnicy z ujemnymi zawodnikami jak często jest w boksie, to można byłoby tak powiedzieć. To są jednak zawodnicy, którzy mieli dodatnie bilanse - stwierdził 34-latek.

Pierwotnie rywalem Ugonoha na KSW 60 miał być Thomas Narmo. "The Last Viking" doznał jednak kontuzji żeber, która wykluczyła go z występu na gali. Nowym oponentem zawodnika WCA Fight Team został Ugur Ozkaplan. Były pięściarz odniósł się do twierdzeń, jakoby zarówno Norweg, jak i Niemiec byli słabymi przeciwnikami.

- Teraz mam nowego rywala. On ma swoje umiejętności w stójce. Parter i zapasy trenuje dwa razy dłużej niż ja. Jeśli pokonam tego przeciwnika i zrobię to lekko, to można mówić, co się chce. Mamy takie czasy, że każdy może wyrazić swoją opinię. Dlatego nie należy słuchać opinii wszystkich, tylko osób, które rzeczywiście znają się na tym sporcie - tłumaczył.

Więcej na polsatsport.pl - kliknij TUTAJ!



mtu, Polsat Sport