Hitowy pojedynek w FAME MMA nie dojdzie do skutku. Schreiber wszystko zdradziła

Marianna Schreiber jest jedną z najpopularniejszych freak fighterek w Polsce. 33-latka debiutowała w oktagonie nieistniejącego już Clout MMA ponad dwa lata temu, a od blisko półtora roku regularnie występuje w szeregach Prime MMA. Zawodniczka ma na swoim koncie również jeden zagraniczny występ. We wrześniu 2025 r. udało jej się pokonać Gabrielę Quinn podczas czeskiej gali Clash MMA 13.

Aktualny bilans Marianny Schreiber we freak fightach naprawdę robi wrażenie. Zawodniczka stoczyła do tej pory siedem pojedynków - pięć zwycięstw, jedna przegrana i pojedyncza dyskwalifikacja w walce dwa na dwa z siostrami Porzucek.

Marianna Schreiber odkryła karty. Hitowa walka na FAME MMA anulowana. Prime MMA reaguje

W niedzielę, 15 lutego, na kanale "Za Ciosem" została opublikowana rozmowa z Marianną Schreiber. Dowiedzieliśmy się z niej wielu ciekawych szczegółów z życia 33-latki, ale również poznaliśmy nazwisko jej potencjalnej rywalki. Chętną na sprawdzenie się w pojedynku z doświadczoną freak fighterką ma być legendarna Katarzyna "Lalulna" Lirsz.

- Pojedynek z "Laluną" będzie ciężką i krwawą walką, więc trzeba się do niej przygotować. Jestem jednak gotowa. Miała się ona odbyć teraz w marcu na jubileuszowym FAME MMA 30, ale jej nie będzie. Piłka leży teraz po stronie Prime MMA. Z tego co wiem, to organizacja nad tym dobrze pracuje. Liczę na to, że w końcu pokażemy widzom taką naprawdę prawdziwą, mocną walkę kobiet - powiedziała Marianna Schreiber.

Znana zawodniczka zdradziła, że jej starcie z "Laluną" miało być pierwotnie zorganizowane podczas gali FAME MMA 30: Icons, ale finalnie zostało anulowane i nie znajdzie się ono w karcie walk jubileuszowego wydarzenia federacji. Zainteresowane angażem zawodniczek ma być jednak Prime MMA, które zdaniem 33-latki podjęło już w tym kierunku pewne kroki.

Co ciekawe, zarówno Marianna Schreiber, jak i Katarzyna Lirsz jedyną porażkę w karierze zanotowały w starciu z tą samą rywalką - Wiktorią Jaroniewską.

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach. Niewykluczone, że podczas jubileuszowego wydarzenia organizacji w jej oktagonie znajdzie się wiele innych "ikonicznych" postaci ze świata freak fightów.

Marianna Schreiber Clout MMA materiały prasowe

Marianna Schreiber AKPA AKPA

Walce Marianny Schreiber na gali Prime Show MMA 12 towarzyszyły wielkie emocje VIPHOTO/East News/Materiały prasowe / PRIME MMA East News

