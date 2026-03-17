Hitowe starcie z Popkiem na PRIME MMA 16? Murański nie pozostawił żadnych złudzeń

Patryk Górski

Patryk Górski

Nie do wiary, kogo zaczepił Paweł "Popek" Mikołajuw. Popularny raper w styczniu został ogłoszony, jako jeden z pierwszych zawodników gali Prime MMA 16, a teraz opublikował na swoim Instagramie prześmiewcze nagranie w stronę Jacka "Murana" Murańskiego. Na odpowiedź kontrowersyjnego zawodnika nie trzeba było długo czekać. Padła przy niej również jasna deklaracja dotycząca nadchodzącej gali.

Jacek Murański i Paweł „Popek” Mikołajuw pozują przed walką; sportowy strój, tor przeszkód, banery.
Jacek Murański, Paweł "Popek" Mikołajuw

Paweł Mikołajuw to naprawdę barwna postać polskiego show-biznesu. 47-latek zyskał największą popularność dzięki karierze muzycznej, podczas której współtworzył grupę "Firma" oraz "Gang z Albanii", a także solowej działalności i takim albumom, jak "HeavyWeight", "Monster" i "Monster 2".

Popularny "Popek" nie poprzestał nigdy tylko na nagrywaniu utworów i już w 2016 r. zaliczył swój debiut w oktagonie KSW - przegrana przez techniczny nokaut z Mariuszem Pudzianowskim. Mężczyzna przez blisko dwa lata stoczył w profesjonalnej organizacji sportów walki w sumie cztery pojedynki, a przy tym tylko jeden z nich, z Robertem Burneiką, zakończył się jego zwycięstwem.

Mikołajuw po przygodzie z KSW spróbował jeszcze swoich sił w FAME MMA, Prime MMA oraz Gromdzie, a ostatnią walkę stoczył w trzeciej z wymienionych organizacji w 2023 r.

Popek zaczepił Murańskiego, a tu nagle taka kontra. Gwiazdor nie pozostawił złudzeń

W połowie stycznia Prime MMA poinformowało o głośnym powrocie "Popka" do oktagonu podczas swojej 16. gali, która odbędzie się już 25 kwietnia w Lubinie. Wiele wskazuje na to, że Mikołajuw w ostatnim czasie zdradził, z kim na niej zawalczy. Wszystko za sprawą prześmiewczego nagrania z 16 marca wycelowanego w innego zawodnika organizacji, Jacka Murańskiego.

- Panie Jacku, która jest godzina? [...] Jacek albo ty, albo ja - powiedział, prezentując na manekinie treningowym swoje umiejętności bokserskie.

Na odpowiedź popularnego "Murana" nie trzeba było długo czekać. Kontrowersyjny zawodnik w swojej reakcji na wyzwanie rzucone mu przez "Popka" zasugerował, że panowie już wkrótce będą mieć okazję spotkać się w oktagonie.

- Pożyjemy, zobaczymy. Wszystkiego się Pawełku dowiesz, również tego, cytując: "która jest godzina" i wielu innych rzeczy. Do zobaczenia już w kwietniu - zamieścił Murański na swoim Instagramie.

Na ten moment Prime MMA nie odniosło się do głośnego zestawienia "Popka" z "Muranem", a więc do całej sytuacji należy podejśćz z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Niewykluczone jednak, że wspomniane wpisy zapowiadają pojedynek, który z pewnością zachwyciłby znaczną część freak fightowych fanów.

Mężczyzna w ciemnych okularach, z widocznymi tatuażami na szyi i ramionach, ubrany w jasny podkoszulek oraz złoty łańcuch, siedzi na czerwonym fotelu i trzyma mikrofon.
Popek
Mężczyzna w sportowym stroju promocyjnym oraz pomarańczowym szlafroku i czapce z daszkiem tyłem do przodu stoi na tle tablicy z logo sponsorów podczas oficjalnego ważenia przed galą sportową.
Popek
Zawodnik sportów walki siedzący na krześle, w sportowym stroju z widocznymi otarciami i siniakami na łokciu oraz ramieniu, na tle czarnego materiału i elementów konstrukcji scenicznej.
Jacek Murański
