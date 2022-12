Hitowe starcie na gali w Krakowie. Kibice na to czekali!

Już wcześniej ogłoszono walkę wieczoru. O pas kategorii średniej (84 kg) zmierzą się Arkadiusz Tańcula i Maksymilian Wiewiórka. Dziś podano szczegóły kolejnego pojedynku, do którego dojdzie na Fame 17.

Konflikt narastał od kilku miesięcy. Szeliga i Wrzosek rozwiążą spór w klatce!

W Krakowie dojdzie do starcia Marcina Wrzoska i Piotra Szeligi! Obaj od dawna mają konflikt i wydawało się, że do walki dojdzie już wcześniej, ale dopiero teraz obaj znaleźli się na kursie kolizyjnym.

Co ważne, pojedynek odbędzie się na zasadach K1. Wrzosek i Szeliga będą się bić w samej stójce, w małych rękawicach. To może być atutem zawodnika z Rzeszowa, bo w MMA, to były mistrz KSW byłby zdecydowanym faworytem. Teraz też wydaje się, że powinien sobie poradzić z rywalem, ale może mieć utrudnione zadanie.