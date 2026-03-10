Hitowe starcie na FAME MMA 30. Organizacja potwierdza. Fani czekali na to latami

Patryk Górski

Jubileuszowa gala FAME MMA 30 zbliża się wielkimi krokami, a organizacja potwierdziła właśnie kolejne głośne starcie, które odbędzie się na wydarzeniu. Do oktagonu rozstawionego w PreZero Arenie w Gliwicach już 21 marca wejdą Paweł "Scarface" Bomba i Alan Kwieciński. Panowie od lat pozostają w ostrym konflikcie, więc będą mieli okazję zakończyć go w klatce. - W tym starciu aż kipi nienawiścią - zapowiada federacja.

Klatka FAME MMA z podświetlonym napisem „FAME”; wokół sędziowie, komentatorzy i publiczność przed galą.
FAME MMANorbert Barczyk / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Podczas jubileuszu organizacji fani zobaczą w jej oktagonie mnóstwo emocjonujących starć, takich jak walka o pas kategorii ciężkiej pomiędzy Denisem Labrygą a Makhmudem Muradovem, czy pojedynek Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórki z Alberto Simao o tytuł wagi półciężkiej.

Pewni występu na gali są także inni znani zawodnicy, m.in Marta Linkiewicz, Izabela Badurek, Akop Szostak, Jakub "Kubańczyk" Flas, Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski, Michał "Wampir" Pasternak i Michał "Matrix" Królik.

A jednak, hitowa walka na FAME MMA 30 potwierdzona. Fani długo na nią czekali

FAME MMA w ostatnim czasie postanowiło jeszcze bardziej podgrzać atmosferę przed jubileuszową galą i oprócz wspomnianych zawodników ogłosiło także udział w wydarzeniu mocno skonfliktowanych ze sobą Pawła "Scarface'a" Bomby i Alana Kwiecińskiego. Mężczyźni od lat nie szczędzą wobec siebie słów krytyki, zaczepiając się przy każdej możliwej okazji. Ich walka w oktagonie powinna zatem pomóc im rozładować negatywne emocje w sportowy sposób.

- "SCARFACE" kontra ALAN na FAME 30: ICONS! W tym starciu aż kipi nienawiścią! Paweł i Alan są gotowi rzucić się sobie do gardeł i żaden z nich na pewno nie odpuści. Nie tylko w oktagonie! - czytamy w oficjalnym ogłoszeniu walki.

Patryk Górski
Bomba dzięki swojej dobrej formie podejdzie do rywalizacji w oktagonie jako zdecydowany faworyt. Mężczyzna swoje dwa ostatnie pojedynki kończył znacznie przed czasem, pokonując rywali jeszcze w pierwszej rundzie. Na gali FAME MMA 28 okazał się pogromcą Marcina Najmana, a na FAME MMA 29 nie dał żadnych szans w klatce Łukaszowi "Cameraboyowi" Pawłowskiemu.

Zupełnie inne nastroje towarzyszą Kwiecińskiemu, który w 2025 r. zanotował serię trzech porażek z rzędu. Weteran organizacji, który pierwszą walkę stoczył blisko sześć lat temu, jest jednak znany z nieprzewidywalności i niezwykle efektownych "latających kopnięć". Niewykluczone, że jedno z nich zaskoczy także Bombę.

Na ten moment FAME MMA nie ogłosiło dokładnej formuły starcia Bomby z Kwiecińskim. Więcej szczegółów na ten temat fani poznają zapewne w trakcie jednego z programów promujących nadchodzącą galę.

Mężczyzna w czarnej koszulce z logo Qatar Airways siedzi na kanapie i rozmawia, a na pierwszym planie znajduje się mikrofon studyjny. W rogu obrazu widoczna jest wstawka z fragmentem walki sportowej, gdzie jeden z zawodników upada na matę.
Paweł Bomba o aferze na FAME MMAyoutube.com/szalonypodcast/FAMEMMAmateriały prasowe
Tomasz Adamek zadebiutuje w federacji FAME MMA! FAME Friday Arena 2INTERIA.TVINTERIA.TV

