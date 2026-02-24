Hitowa walka par w Fame MMA. Jest oficjalne potwierdzenie

Jubileuszowa gala FAME MMA 30 odbędzie się już 21 marca na PreZero Arenie w Gliwicach. Podczas wydarzenia w oktagonie federacji zobaczymy jej uznanych zawodników, jak zwycięzca S-Class Tournament - Makhmud Muradov, czy triumfator Golden Tournament - Denis Labryga.

Dopełnieniem sportowych emocji w trakcie wieczoru będzie także pojedynek byłego zawodnika KSW Akopa Szostaka z powracającym do organizacji Jakubem "Kubańczykiem" Flasem. Pierwszy z panów ma mieć jednak prywatny problem do popularnego rapera, obwiniając go o rozpad swojego małżeństwa.

Organizacja na kilka tygodni przed galą zdecydowała się jednak odsłonić kolejne karty wydarzenia. W ten sposób poznaliśmy bohaterów długo wyczekiwanej walki par.

Szokująca walka na FAME MMA 30. Rozstali się, a teraz zawalczą przeciwko sobie z nowymi partnerami

W poniedziałek, 23 lutego, FAME MMA ogłosiła, że w trakcie jubileuszu zobaczymy w oktagonie Łukasza "Cameraboya" Pawłowskiego i jego byłą dziewczynę Nikolę "Nikitę" Bielę. Para rozstała się ze sobą kilka miesięcy temu, ale regularnie za pośrednictwem mediów społecznościowych nie szczędzi wobec siebie słów krytyki. To jednak nie koniec kontrowersji. W starciu towarzyszyć im obojgu będą również ich aktualni partnerzy "Żanetka" i "Nikoś".

- Pierwsza w historii WALKA PAR na FAME 30. Bądźcie gotowi na kompletny armagedon. Latały mikrofony, wyzwiska, a przed nami ich kolejne bezpośrednie starcie! Ochrona musi być w pełnej gotowości. "Cameraboy" i "Żanetka" łączą siły przeciwko "Nikicie" i "Nikosiowi"! Kto będzie górą? Wkrótce poznacie szczegóły i zasady tej konfrontacji - czytamy na profilu FAME MMA.

Organizacja zapowiada starcie jako pierwszą walkę par historii. Oznacza to, że prawdopodobnie w oktagonie w tym samym czasie zobaczymy całą czwórkę - "Cameraboy" i "Żanetka" podejmą wspólnymi siłami "Nikitę" i "Nikosia".

Warto odnotować, że "pojedynek par" już wcześniej odbył się na gali FAME MMA 25. Rywalizacja była jednak wówczas podzielona na dwie osobne walki w oktagonie. Denis "Bad Boy" Załęcki mierzył się z Filipem Bątkowskim, a Sandra "Bad Girl" Staniszewska rywalizowała z Magdaleną Łosot.

Na ten moment FAME MMA nie zdradziło dokładnych szczegółów walki par. Niewykluczone, że organizacja przygotowała zasady, które pozwolą całej czwórce zmierzyć się w oktagonie w jednym momencie i tym samym zapisać się w historii federacji. Kontrowersyjną kwestią, która rodzi pytanie, jest jednak sposób oraz możliwość zadawania ciosów względem płci przeciwnej. W niedalekiej przyszłości fani powinni przekonać się, jakie rozwiązanie podejmie freakowy gigant.

