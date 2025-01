Hitowa gala Fame MMA tuż tuż, a tu szokujący komunikat. Ogłaszają ws. niepokonanego milionera

Mało który polskie freakfighter może pochwalić się zrobieniem tak błyskawicznej kariery, co Kamil "Taazy" Mataczyński. Do gali Fame MMA 22 przystępował niemal jako anonimowy uczestnik, a okazał się sensacyjnym triumfatorem i wyszedł z oktagonu z okrągłym milionem złotych. Później sprawy potoczyły się już błyskawicznie.

Fame MMA ogłasza, kibice rozczarowani. "Taazy" wypada z karty walk

Niemal każdy chciał zawalczyć z "Taazym" i chociaż ten zdążył odbyć już siedem walk, nie przegrał ani jednej. Nic więc dziwnego, że stał się jednym z ulubieńców kibiców, a ci chcą jego udziału niemal w każdej kolejnej gali. Tak też głosowali w kontekście zbliżającego się turnieju Fame MMA 24. Mataczyński zdobył najwięcej głosów, ale na dwa tygodnie przed wydarzeniem ukazał się szokujący komunikat - zabraknie go w karcie walk.

Fame MMA oficjalnie ogłosiło, że wypadł on z karty walk, a jego miejsce zajmie Alberto. W ćwierćfinałach Marcin "The Polish Zombie" Wrzosek zawalczy z Pawłem "Tybori" Tyburskim, a Alberto (który zastępuje Taazy'ego) z Krzysztofem "Malichą" Maliszewskim. Z drugiej strony drabinki Alan Kwieciński stanie do walki z Gracjanem Szadzińskim a Denis Załęcki z Piotrem Hallmanem.