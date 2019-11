Pół tysiąca zawodniczek i zawodników wystąpi w niedzielę w Sochaczewie w pierwszych w historii mistrzostwach kraju w amatorskim MMA pod egidą zarejestrowanego przed kilkoma tygodniami Polskiego Związku Mieszanych Sztuk Walki.

- Walki toczyć się będą jednocześnie w czterech oktagonach tzw. klatkach, w tym jednym pełnowymiarowym, ośmiometrowym, czego nie było wcześniej w Europie. Otrzymujemy sygnały, że niektórzy cały rok szykowali się na ten turniej, będący prawdziwą trampoliną w MMA. Jak widać jest wielu chętnych, aby zapisać się w historii - powiedział szef Związku i organizator Sławomir Cypel.

Zawody rozgrywane będą w dziewięciu kategoriach, od kadetów (najmłodsi mają po 13 lat) do mastersów (powyżej 35 lat).

- Turniej w Sochaczewie wyłoni historycznych mistrzów Polski o różnym stopniu zaawansowania, zarówno wśród zawodników z dużym już doświadczeniem w amatorskim MMA, jak również w grupie m.in. mających maksymalnie pięć wygranych walk zawodowych. Oni startować będą w formule full contact MMA. Zaplanowaliśmy również np. kategorię "Pierwszy Krok MMA" dla pełnoletnich zawodników, którzy dotychczas uczestniczyli najwyżej trzykrotnie w Amatorskiej Lidze MMA (ALMMA) lub innych amatorskich zawodach, a więc będących na początku swych karier - podkreślił prezes Cypel.

W tzw. ograniczonej formule senior MMA rywalizować będą także kobiety, które walczyły tylko amatorsko.

- Od 2005 roku organizujemy Amatorską Ligę, odbyło się prawie 180 edycji zawodów, w których uczestniczyło ponad 24 tysiące sportowców. Wielu z uczestników niedzielnych MP ma za sobą starty w ALMMA. To w takich imprezach zaczynają kariery późniejsi zawodowcy walczący na największych krajowych i światowych galach, jak UFC. W naszych imprezach startowali i podnosili umiejętności m.in. Joanna Jędrzejczyk, Karolina Kowalkiewicz, Michał Oleksiejczuk, Daniel Omielańczuk, Krzysztof Jotko, Marcin Held i inni. Jesteśmy ciekawi, jakie nowe gwiazdy rozbłysną w Sochaczewie - dodał organizator, na co dzień prezes i trener miejscowego klubu Dragon Fight Club.

Dwa miesiące temu oficjalnie zarejestrowany został Polski Związek Mieszanych Sztuk Walki.

- Zależy nam na profesjonalizacji MMA w wydaniu amatorskim. Podczas mistrzostw kraju zawodnicy walczyć będą na oficjalnym dystansie trzech rund trwających po 3 minuty, wcześniej mieliśmy jedną rundę 4-minutową, a w full contact 5-minutową i w finałach dwie rundy po 5 minut. Zwycięzcy i medaliści poszczególnych kategorii będą mogli ubiegać się o stypendia i nagrody samorządowe, za sukces w najważniejszym polskim turnieju. Wcześniej to nie było możliwe, bo nie mieliśmy związku. Zgłaszają się do nas firmy chętne do współpracy, ale mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Mamy świetnych zawodników, wykwalifikowanych trenerów, sędziów i organizatorów. Bardzo mocne struktury są podstawą dobrze działającej organizacji - podsumował Cypel.

W MP w Sochaczewie, które będą transmitowane na żywo w internecie, wezmą udział przedstawiciele różnych dyscyplin, zresztą taka właśnie jest specyfika mieszanych sztuk walki. Rywalizują ze sobą sportowcy wywodzący się m.in. z ju-jitsu, judo, zapasów czy grapplingu.

- Wszechstronność startujących zawodników sprawia, że każdy kibic szybko znajdzie swojego faworyta, takiego walczącego w najbardziej efektowny sposób - zakończył prezes.

