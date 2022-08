Swoim zachowaniem Malik Montana podpadł Mai Staśko już w 2020 roku , gdy feminizm nazwał "chorobą psychiczną" . Kolejną wpadkę przed aktywistką raper zaliczył podczas wymiany zdań w Internecie, gdy zbyt wiadomości 31-latki i napisał, by "pokazała cycuszki ". Do ostatecznego starcia między tą dwójką doszło podczas konferencji High League .

Malik Montana zaskoczył Maję Staśko nietypową propozycją

Staśko dodała, że chciałaby, aby raper wyobraził sobie "perspektywę kobiet w tym kraju i tego, co muszą na co dzień przeżywać". Podkreśliła także, że to, w jaki sposób Malik Montana odnosi się do kobiet, mocno wpływa na to, jak są one traktowane.