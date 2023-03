Po wielu latach przerwy sporty walki wracają do katowickiego Spodka. I to od razu z przytupem. Na gali High League 6 zobaczymy dziesięć elektryzujących walk, które z pewnością przyniosą kibicom sporą dawkę emocji.

Później do klatki wejdą Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak oraz Michał Cichy. Zaraz po nich dojdzie do bardzo humorystycznego starcia pomiędzy Kacprem "Ludwiczkiem" Bociańskim a Dariuszem “DaroLwem" Kaźmierczukiem.

W potyczce Denis "Bad Boy" Załęcki vs Paweł "Tybori" Tyburski można spodziewać się nokautu, gdyż panowie nieustępliwie będą się bić w formule bokserskiej. Na koniec zostaną dwie walki Lexy Chaplin vs Paulina Hornik i Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski vs Marcin Dubiel.