W pierwszych kilku starciach obejrzeliśmy m.in. zwycięstwo Dariusza "Dara Lwa" Kaźmierczuka przez jednogłośną decyzję sędziów nad Kacprem "Ludwiczkiem" Bociańskim czy triumf Pawła "Tyboriego" Tyburskiego nad Denisem "Bad Boy'em" Załęckim przez dyskwalifikację. Co ciekawe to drugie starcie zostało przesunięte w karcie na wcześniejszą godzinę - tym samym co-main eventem stała się walka Pawła Jóźwiaka i Marcina Najmana .

High League 6: Paweł Jóźwiak "Prezes FEN" vs Marcin Najman "El Testosteron". Przebieg walki

Starcie obaj zawodnicy rozpoczęli bardzo ofensywnie - po szybkiej wymianie ciosów Najman obalił Jóźwiaka, ale po chwili szarpaniny obaj panowie powrócili do stójki. Niedługo potem "El Testosteron" został przyciśnięty do siatki przez oponenta i przez dłuższą chwilę nie był w stanie się wyswobodzić.

High League 6: Lexy Chaplin vs Paulina Hornik. Przebieg walki

High League 6: Jarosław Jarząbkowski "pashaBiceps" vs Marcin Dubiel. Przebieg walki

"pashaBiceps" i Dubiel początkowo starali się nawzajem wyczuć - prędko jednak przeszli do konkretów i zaczęli wymieniać się kolejnymi ciosami. Po jednym z trafień Jarząbkowski padł do parteru i tam jego sytuacja zrobiła się krytyczna - Dubiel atakował go nieustannie, a potem zaczął go dusić "gilotyną" - jego oponent nie chciał odklepać, a potem w końcu... zemdlał.