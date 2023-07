Hajto bił się kiedyś pod klubem w Krakowie. Teraz całkowicie odstawi alkohol

O wejściu Tomasza Hajty do oktagonu mówiło się od dłuższego czasu. On sam zwlekał z podjęciem decyzji. Dojrzał do debiutu w mieszanych sztukach walki dopiero w wieku 50 lat. Stanie do walki wieczoru podczas zbliżającej się gali Clout MMA 1.

- Dwa i pół roku temu nie wziąłbym tej walki. Ważyłem 116 kilogramów, ale zrzuciłem piętnaście kilo i dobrze się czuję. Ponad trzy lata temu miałem operację ścięgna Achillesa, ale jest już wszystko OK. Walka zmotywuje mnie do całkowitego odstawienia alkoholu, diety - tłumaczy w rozmowie ze Sportowymi Faktami.

Czasu na przygotowania do walki ma bardzo niewiele. Gala odbędzie się już 5 sierpnia. Rywalem Hajty będzie Zbigniew Bartman, były reprezentant Polski w siatkówce.

Tomasz Hajto odlicza dni do debiutu w MMA. Poszukuje trenera do walki w parterze

Na czym wieloletni piłkarz opiera swój optymizm, jeśli chodzi o szanse na triumf w zapowiedzianej konfrontacji?

- Walczyło się kiedyś w szkole, na ulicy, na piłce - w różnych miejscach. W podstawówce i średniej to się człowiek często bił. Jak się mieszkało w Krakowie w starych czasach, to trzeba było sobie radzić. Chodziłem do studenckiego klubu "Pod Jaszczurami" na rynku w Krakowie koło Pewexu i zdarzały się incydenty. Ten temu nie pasował, było trochę alkoholu i coś tam się działo - opowiada Hajto.

Nie wiadomo, czy zostanie w branży na dłużej. Mimo chęci i perspektyw na przeszkodzie stanąć może zaawansowany wiek uczestnika World Cup 2002.

- Będę miał w tym roku 51 lat - przypomina. - Muszę zobaczyć, czy to mi się w ogóle spodoba. Do walki mam trzy tygodnie i trzy dni. To jest naprawdę mało czasu. Nawet okres przygotowawczy w piłce był inny. Bicie się na podwórku coś daje, ale to nie to samo.

Ekspert Polsatu zdradził, że nadal poszukuje trenera specjalizującego się w walce w parterze. Częśc ekspertów więcej szans daje Hajcie jednak w stójce, gdzie będzie mógł lepiej wykorzystać pracę nóg.

- Domyślam się, że Tomek będzie dobrze kopał, ale ja mam całkiem szybką rękę, więc zobaczymy - ripostuje Bartman również w rozmowie z SF.