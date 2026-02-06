Gwiazdor został skazany, musi zapłacić fortunę. Nagle padł temat Nawrockiego

Sylwester Wardęga latami budował swoją pozycję. Influencer aktualnie zajmuje się przede wszystkim komentowaniem różnych spraw w sieci, ale znaczna część fanów może go również kojarzyć z działalnością w FAME MMA. 30-latek w przeszłości pełnił w organizacji funkcję konferansjera oraz zawodnika.

Popularny twórca ma na koncie także kilka rozpraw w sądzie. W ostatnim czasie dobiegła końca jedna z nich, w której powodem był Marcin Dubiel. Wardęga został skazany i uznany za winnego pomówienia jego osoby. Influencer będzie musiał zapłacić aż 350 tys. zł - 280 tys. będzie stanowiło grzywnę, 70 tys. zł trafi na rzecz fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Kara obejmie również zadośćuczynienie dla wygranego.

Gwiazdor zaczął mówić o ułaskawieniu, nagle taka sensacja o Nawrocki. "Nie przepada"

W trakcie transmisji na swoim kanale 5 lutego Wardęga postanowił odnieść się do głośnego wyroku. Padł temat możliwego ułaskawienia, a influencer zaskoczył opinią na temat Karola Nawrockiego. Prezydent Polski ma być do niego negatywnie nastawiony.

- Ja tutaj nie upatruję niczego. Mam wrażenie, że Nawrocki lubi się ze środowiskiem, które za mną nie przepada. Takie odniosłem wrażenie ostatnio. Jego syn zbijał piątki podczas wizyty w FAME MMA i chwalił federację. Wydaje mi się, że prezydent nie miałby żadnego interesu w tym, żeby mnie ułaskawiać. Po co? Obserwowałem ogólnie, jak to wygląda - rozpoczął.

Wardęga uważa w dodatku, że menadżer Marcina Dubiela - Mateusz Jakubowski - dobrze zna się ze środowiskiem polityków. Zdaniem twórcy mogłoby to wpłynąć na wyraźną odmowę wniosku o ułaskawienie.

- Menadżer Marcina dobrze się zna z niektórymi ludźmi z polityki. Myślę, że nawet gdyby wpłynął taki mój wniosek, to natychmiast zostałby odrzucony. Natomiast to moje luźne myśli. Nie mam na to żadnego potwierdzenia. [...] Podejrzewam, że Nawrocki mnie tak samo nie lubi, jak reszta - powiedział.

Na ten moment obóz prezydenta Polski nie odniósł się w żaden sposób do słów Wardęgi, a więc należy do nich podejść z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Sam twórca wskazuje, że przedstawia jedynie spekulacje, niemające na celu w jakikolwiek sposób podważyć samodzielność podejmowania decyzji przez Karola Nawrockiego.

