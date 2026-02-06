Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor wypalił o Tusku. Nie gryzł się w język, te słowa poszły w świat. "Nie mają wstydu"

Patryk Górski

W sieci aż huczy po tym, co ogłosił Donald Tusk. Premier Polski przed wtorkowym posiedzeniem rządu ogłosił, że podjęto decyzję o powołaniu zespołu analitycznego, który ma zająć się głośną aferą w Stanach Zjednoczonych. Dość nieoczekiwanie w sprawę postanowiła włączyć się pewna znana postać. - Może warto tutaj coś doprowadzić do końca - grzmi Sylwester Wardęga.

Donald Tusk
Donald Tusk Artur Widak/NurPhoto via Getty ImagesGetty Images

Sylwester Wardęga odpowiada za nagłośnienie głośnej afery w 2023 r. z udziałem polskich youtuberów, stosujących niewłaściwe praktyki względem swoich małoletnich widzów. Były konferansjer FAME MMA nagrał wówczas materiał, który obił się szerokim echem w Polsce. Sprawą zainteresowały się wtedy służby i najwięksi politycy w kraju.

Polak znowu w akcji w Cortina d'Ampezzo. Pokaz siły Austriaka i Niemca

Od pewnego czasu zdaje się jednak, że temat został porzucony, a Wardęga musi samotnie walczyć w sądzie z osobami, które uważają, że ich pomówił. W ostatnim czasie influencer przegrał nawet swoją rozprawę z byłym zawodnikiem freak fightów - Marcinem Dubielem.

Nagły atak na Tuska. Znana postać aż grzmi. "Nie mają wstydu"

Po poinformowaniu przez Donalda Tuska opinii publicznej o powołaniu specjalnego zespołu, który zajmie się badaniem afery Epsteina, Wardęga nie wytrzymał. Znany twórca w naprawdę gorzkich słowach wypowiedział się w kierunku premiera Polski.

- Oni nie mają wstydu. Jakbyście na własnym podwórku nie mieli afer. Panie Donaldzie Tusku, mogę ci podać karty akt w prokuraturze. Żebyś sobie poczytał, pomyślał, że może warto tutaj coś doprowadzić do końca. Ale nie teraz medialna jest sprawa Epsteina. Co z tego, że to w Stanach Zjednoczonych - rozpoczął Wardęga.

Następnie było tylko gorzej. Influencer zarzucił politykowi, że ten nie zajął się odpowiednio polską aferą, w której także pokrzywdzonymi były dzieci.

- U nas będziemy powoływać zespół, będą dzwonić do FBI. Człowieku, mogę ci pokazać, jakie dzieci zostały skrzywdzone w innej sprawie w Polsce, którą się nie zająłeś. Zrzucałeś winę przed wyborami na Morawieckiego, że do takich rzeczy dochodzi. Gdyby wyszły te wszystkie akta - powiedział znany twórca.

W sprawie Epsteina w ostatnich tygodniach otwiera się coraz więcej wątków i dotyczą one także osób z Polski. Nic więc dziwnego, że jest ona szeroko komentowana w przestrzeni publicznej. Na ten moment otoczenie Donalda Tuska nie zdecydowało się odnieść do krytyki wymierzonej w jego kierunku przez Wardęgę.

Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole konferencyjnym, przed nim laptop i mikrofon, w tle fragmenty flag Polski i Unii Europejskiej.
Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie afery EpsteinaPaweł SupernakPAP
Mężczyzna w garniturze siedzący przy stole konferencyjnym przed laptopem, na tle flag Polski oraz Unii Europejskiej, z poważnym wyrazem twarzy.
Donald Tusk porównał polityków PiS do rosyjskich oligarchówMarysia ZawadaReporter
Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu na tle niebieskiego tła, jego dłonie są uniesione w geście podkreślającym wypowiedź.
Donald Tusk uderza w Jarosława KaczyńskiegoWOJCIECH STROZYKReporter
"Tusk postawi do pionu". Echa awantury na posiedzeniu rządu Polsat NewsPolsat News

