Sylwester Wardęga odpowiada za nagłośnienie głośnej afery w 2023 r. z udziałem polskich youtuberów, stosujących niewłaściwe praktyki względem swoich małoletnich widzów. Były konferansjer FAME MMA nagrał wówczas materiał, który obił się szerokim echem w Polsce. Sprawą zainteresowały się wtedy służby i najwięksi politycy w kraju.

Od pewnego czasu zdaje się jednak, że temat został porzucony, a Wardęga musi samotnie walczyć w sądzie z osobami, które uważają, że ich pomówił. W ostatnim czasie influencer przegrał nawet swoją rozprawę z byłym zawodnikiem freak fightów - Marcinem Dubielem.

Nagły atak na Tuska. Znana postać aż grzmi. "Nie mają wstydu"

Po poinformowaniu przez Donalda Tuska opinii publicznej o powołaniu specjalnego zespołu, który zajmie się badaniem afery Epsteina, Wardęga nie wytrzymał. Znany twórca w naprawdę gorzkich słowach wypowiedział się w kierunku premiera Polski.

- Oni nie mają wstydu. Jakbyście na własnym podwórku nie mieli afer. Panie Donaldzie Tusku, mogę ci podać karty akt w prokuraturze. Żebyś sobie poczytał, pomyślał, że może warto tutaj coś doprowadzić do końca. Ale nie teraz medialna jest sprawa Epsteina. Co z tego, że to w Stanach Zjednoczonych - rozpoczął Wardęga.

Następnie było tylko gorzej. Influencer zarzucił politykowi, że ten nie zajął się odpowiednio polską aferą, w której także pokrzywdzonymi były dzieci.

- U nas będziemy powoływać zespół, będą dzwonić do FBI. Człowieku, mogę ci pokazać, jakie dzieci zostały skrzywdzone w innej sprawie w Polsce, którą się nie zająłeś. Zrzucałeś winę przed wyborami na Morawieckiego, że do takich rzeczy dochodzi. Gdyby wyszły te wszystkie akta - powiedział znany twórca.

W sprawie Epsteina w ostatnich tygodniach otwiera się coraz więcej wątków i dotyczą one także osób z Polski. Nic więc dziwnego, że jest ona szeroko komentowana w przestrzeni publicznej. Na ten moment otoczenie Donalda Tuska nie zdecydowało się odnieść do krytyki wymierzonej w jego kierunku przez Wardęgę.

