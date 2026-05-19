Gwiazdor UFC nagle zaczął mówić o Chalidowie. Piękne słowa. "Wielki wzór"

Mamed Chalidow to absolutna gwiazda MMA w Polsce. Jego latające kopnięcie po naskoku, którym pokonał Scotta Askhama na gali KSW 65, do dziś jest jednym z najbardziej efektownych nokautów w historii KSW.

45-latek nie powiedział jednak jeszcze sobie dość. Niedawno Chalidow wziął nawet udział w walce o pas kategorii średniej z jej mistrzem Pawłem Pawlakiem na warszawskim COS Torwar. Zwycięstwo padło wówczas łupem popularnego "Plastinho", ale polsko-czeczeński zawodnik powstrzymał się od decyzji o zakończeniu kariery.

Gamrot chciałby być jak Chalidow. Padła konkretna deklaracja

Polski zawodnik UFC, Mateusz Gamrot, w ostatnim czasie postanowił wypowiedzieć się na temat Mameda Chalidowa w rozmowie z "Faktem". Obecny numer siedem rankingu wagi lekkiej amerykańskiego giganta nie kryła podziwu przed wyczynami legendy MMA mimo zaawansowanego wieku jak na zawodnika tej dyscypliny sportu.

- Wielkim wzorem do naśladowania jest dla mnie Mamed Chalidow. On w wieku 45 lat nadal rywalizuje na najwyższym poziomie. Jest jednym z fenomenów w polskich sportach walki. Życzyłbym sobie, żeby być w takiej formie jak Mamed i dalej rywalizować. Mam nadzieję, że zdrowie na to pozwoli - zaznaczył.

Chwilę wcześniej Gamrot zabrał natomiast głos w sprawie potencjalnego zakończenia swojej kariery. Okazuje się, że taka myśl nie przewija się jeszcze w jego głowie. Przypomnijmy, że 11 grudnia tego roku skończy on 36 lat.

- Nie mam takiej daty, kiedy powiem sobie "dość". Chciałbym rywalizować jak najdłużej. Po prostu lubię to, co robię. Tworzę z życia wspaniałą przygodę sportową, wyciskam to jak cytrynę. Póki co jestem zdrowy, silny i chcę rywalizować - powiedział.

Gamrot zapewnił także, że w karierze sportowej wspiera go syn, który akceptuje pracę swojego rodzica. - Mikołaj mi nigdy tak nie powie [żebym przestał walczyć]. Wie, że sport jest moją pracą. Wie, że robię to też dla nich i nie robię tego dla siebie - zdradził.

Wiele wskazuje na to, że popularny "Gamer" swoimi występami w oktagonie jeszcze nie raz sprawi mnóstwo przyjemności polskim kibicom. Inaczej ma się natomiast sytuacja z Chalidowem, który już po ostatniej walce był bliski przejścia na sportową emeryturę. Przed taką decyzją powstrzymali go jednak wierni fani, którzy dali mu mnóstwo wsparcia po przegranej.

