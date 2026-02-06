Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gwiazdor uciekł przed walką . Niedoszły rywal nie pozostawił złudzeń

A jednak, jak podaje Paweł Bomba w rozmowie na kanale "Szalony Podcast", FAME MMA planowało jego rewanż z Amadeuszem Ferrarim. Roślik miał jednak wskazywać na brak czasu na przygotowanie do walki i odrzucił propozycję. Tak popularny "Scarface" mówi jednak o zorgnizowaniu pojedynku na gali FAME MMA 30: Icons. To były absolutny hit.

Amadeusz "Ferrari" Roślik, Paweł BombaŁukasz Sobala / PressFocus/NEWSPIX.PL/Youtube/SzalonyPodcastNewspix.pl

Amadeusz Roślik, znany jako Amadeusz Ferrari to niekwestionowana gwiazda freak fightów w Polsce. Zawodnik ma na swoim koncie kilkanaście pojedynków w FAME MMA, ale można go było zobaczyć także w oktagonie High League podczas ich czwartej gali. "Władca Piekieł" rozprawił się wówczas z Pawłem Bombą, posyłając go na deski już w pierwszej rundzie pojedynku.

Trudny dzień dla Kamila Stocha, Maciej Maciusiak skomentował. Myśli uciekały gdzie indziej

Amadeusz Ferrari z głośnym powrotem do FAME MMA? Arcywróg zabrał głos w sprawie

O walce tej dwójki ponownie zrobiło się głośno za sprawą materiału Tomasza "Szalonego Reportera" Matysiaka. W ostatnim czasie opublikował on na swoim kanale rozmowę z gościnnym udziałem Pawła Bomby. Popularny "Scarface" wypowiedział się w niej na temat rewanżu z Amadeuszem Ferrarim i ich niedoszłego pojedynku na FAME MMA 29.

- Ferrari jest numer jeden, jeżeli chodzi o moją chęć walki. Tylko on mnie interesuje, bo zwycięstwo jest jedyną rzeczą, którą muszę mu odebrać. Nikt więcej nie ma nic mojego. [...] Walka w Gliwicach, tam, gdzie się to wszystko wydarzyło. Historia zatoczyłaby koło - opisał swoją chęć na zestawienie podczas FAME MMA 30 Paweł Bomba.

Następnie zdradzono również nieznane dotąd szczegóły rozmów pomiędzy zawodnikami i organizacją, które zdaniem Pawła Bomby miały się toczyć przed FAME MMA 29. Amadeusz Ferrari odmówił starcia, tłumacząc się brakiem czasu na odpowiednie przygotowanie.

- Amadeusz uciekł. Płakał, że na styczeń jest nieprzygotowany, że musi potrenować i się boi. Nie ukrywajmy. Powiedzmy, jakie są fakty. Powiedz, że boisz się bić, bo cię zgniotę. [...] To nie chodzi o przygotowanie fizyczne, on się musi przygotować psychicznie na przegraną. Dobrze wie, jak się skończy druga walka - powiedział.

FAME MMA z pewnością monitoruje sytuację obu zawodników. Niewykluczone, że organizacja faktycznie umieści ich na swojej gali "Icons". Rewanż Pawła Bomby i Amadeusza Ferrariego jest czymś, na co fani czekają od lat.

