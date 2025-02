Gwiazdor TV wyzywa Najmana do walki. Internauci już zacierają ręce

Marcin Najman w świecie sportów walki nie jest wcale postacią anonimową. Jeszcze będąc nastolatkiem, zaczął odnosić sukcesy w kick-boxingu, został nawet wicemistrzem Polski juniorów w latach 1998 i 1999. Kilka lat później zadebiutował w boksie zawodowym i mimo że trzy jego pierwsze walki zakończyły się porażką, "El Testosteron" nie poddał się i z czasem stał się jednym z najpopularniejszych pięściarzy w Polsce. Reklama

W grudniu 2009 roku "Cesarz" zadebiutował jako zawodnik MMA. Wówczas podczas gali KSW 12 stanął do walki z Mariuszem Pudzianowskim i przegrał po zaledwie 43 sekundach. W kolejnych latach miał on okazję mierzyć się w oktagonie m.in. z Przemysławem Saletą. Z czasem "zwykle" walki MMA zaczęły go nudzić i Najman zdecydował się na debiut we freak fightach. Występował na galach organizowanych m.in. przez Fame MMA, High League oraz Clout MMA. Ostatni pojedynek stoczył w październiku ubiegłego roku, kiedy to pokonał Tomasza Olejnika na gali Fame: The Freak.

Ryszard "Szczena" Dąbrowski wyzywa Marcina Najmana na pojedynek. Żąda rewanżu za porażkę sprzed kilku lat

Lata mijają, a chętnych na pojedynek z Marcinem Najmanem. Teraz do kolejki ustawił się znany z programu "Chłopaki do wzięcia" Ryszard Dąbrowski. Warto przypomnieć, że dla "Szczeny" nie byłby to debiut w oktagonie. W 2021 roku zmierzył się z Alanem Gruchałą, którego pokonał w pierwszej rundzie. Tego samego roku miał też okazję zawalczyć z Marcinem Najmanem, wówczas jednak przegrał z "Cesarzem" po zaledwie kilkunastu sekundach walki. Reklama

Gwiazdor “Chłopaków do wzięcia" w ostatnim wywiadzie dla "TVReklama" przyznał, że gdyby miał taką możliwość, chciałby ponownie wejść do klatki z Najmanem. "Pewnie, z mojej strony oczywiście. Nie wiem, jak tam z Marcina strony, ale z mojej oczywiście tak. Nawet sam tego bym chciał, bo chciałbym jeszcze raz spróbować" - zaanonsował.

“Szczena" jest pewny swego i oznajmił, że tym razem sprawiłby “Cesarzowi" większe problemy. "Wiadomo, jeszcze bym musiał troszeczkę poćwiczyć, chociaż ćwiczę cały czas w pracy. Wiadomo, ja pracuję fizycznie, ale to jeszcze nie jest to, co powinno być, więc też by trzeba było dodać jakiejś siłowni, biegania trochę tego... Jak oceniam swoje szanse? No kurde, jak zawsze: próbować wygrać" - podsumował.

Dla internautów taki pojedynek byłby prawdziwą gratką. Ryszard Dąbrowski od wielu już lat cieszy się ogromną popularnością - widzowie programu "Chłopaki do wzięcia" pokochali go za jego autentyczność. Czy panowie po raz kolejny wejdą razem do oktagonu? Aby poznać odpowiedź na to pytanie, będziemy musieli poczekać na reakcję Najmana. Reklama

Marcin Najman / High League