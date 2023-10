Francis Ngannou jeszcze do niedawna był mistrzem wagi ciężkiej UFC. Teraz ma występować w PFL (Professional Fighters League), ale zanim to nastąpi, skrzyżuje rękawice w boksie z samym Tysonem Furym. Stanie się to 28 października w saudyjskim Rijadzie. W ostatnich godzinach gwiazdor MMA jest jednak bohaterem mediów społecznościowych z innego powodu - zniszczył drzwi wejściowe do jednego ze sklepów w Las Vegas.