Gwiazdor po latach wraca do FAME MMA. Zawalczy w szalonej walce dwóch na dwóch. Absolutny hit

Patryk Górski

Kilka dni temu FAME MMA ogłosiło powrót Mateusza "Mini Majka" Krzyżanowskiego do swojego oktagonu, ale nie zdradziło szczegółów jego walki na jubileuszowej gali w Gliwicach. Dopiero w czwartek, 12 marca, dowiedzieliśmy się, że popularny influencer zostanie jednym z bohaterów szalonego starcia w formule dwóch na dwóch. Dobór zawodników może zaskakiwać.

Mateusz 'Mini Majk' Krzyżanowski w stroju FAME i płaszczu z frędzlami, stoi na arenie w dynamicznej pozie.
Mateusz "Mini Majk" KrzyżanowskiKarol Makurat/REPORTEREast News

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski jest prawdopodobnie najpopularniejszą osobą niskorosłą w Polsce. Mężczyzna zyskał ogromną rozpoznawalność za sprawą nagrywania na YouTube i współtworzenia w przeszłości grupy influencerów, znanej szerzej jako "Ekipa".

31-latek ma za sobą kilka walk stoczonych we freak fightach. W październiku 2019 r. mierzył się z Markiem "Kruszwilem" Kruszelem na FAME MMA 5, ale nie miał wówczas szans ze znacznie wyższym oponentem. "Mini Majk" dwukrotnie wchodził również do oktagonu nieistniejącego już High League. Zawodnik pokonał tam najpierw Macieja Jaremę, a następnie pokazał swoją wyższość w starciu z Salimem Chiboubem.

Poczynania Krzyżanowskiego w ostatnim czasie fani mogli śledzić głównie za sprawą jego udziału w produkcji Canal+ - "Eksperyment: Odsiadka". Znany twórca internetowy wcielał się tam w jednego z więźniów osadzonych w zakładzie w Bartoszycach.

Nagłe wieści o występie gwiazdora na FAME MMA 30. Ta walka naprawdę dojdzie do skutku

Pewien czas temu FAME MMA ogłosiło, że "Mini Majk" po ponad sześciu latach wróci do ich oktagonu, lecz nie podało rywala ani formuły walki, w której weźmie udział 31-latek. Informacje te zostały zdradzone w czwartek, 12 marca, a fani dowiedzieli się, że popularny influencer połączy siły z kolegą z planu produkcji Canal+, Radosławem "Rado z Londynu" Bazylukiem, w starciu dwóch na dwóch.

- Szalona walka DWÓCH NA DWÓCH na FAME 30: Icons. "Mini Majk" wraca do FAME po długiej przerwie. Łączy siły z drugim uczestnikiem "Eksperymentu: Odsiadka" - "Rado" w walce dwóch na dwóch z "Wieszjo" i "Niezniszczalnym"! Szykuje się wielki młyn w klatce - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Rywalami znanego duetu będą: Łukasz "Niezniszczalny" Stępień, który brał udział w pierwszej edycji FAME BOOSTER, i znany użytkownik platformy X - "Wieszjo". Na ten moment nie wiadomo, na jakich konkretnie zasadach odbędzie się ich starcie w oktagonie.

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Oprócz wspomnianej walki duetów ogłoszono m.in. pojedynek o pas wagi ciężkiej pomiędzy Denisem Labrygą a Makhmudem Muradovem, głośne starcie kobiet z udziałem Marty "Linkimaster" Linkiewicz i Izabeli Badurek, a także występ Akopa Szostaka i Jakuba "Kubańczyka" Flasa.

Po walce na Fame MMA 25 doszło do zaskakującej sceny w udziałem Marcina Najmana
Po walce na Fame MMA 25 doszło do zaskakującej sceny w udziałem Marcina NajmanaTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News / instagram.com/marcin_najmanEast News
Mężczyzna w pomarańczowej czapce z nadrukiem siedzi na czarnym fotelu i podtrzymuje głowę ręką, z boku widoczny jest ekran z dynamiczną sceną walki sportowej, w klatce dwóch zawodników w trakcie pojedynku.
FAME MMA: Bartosz "Walduś" Żukowski vs "Szalony Repoerter"Fame MMAmateriały prasowe
Zawodnik w sportowych spodenkach pozuje z napiętymi mięśniami na tle tablicy z informacjami o walce, otoczony przez organizatorów i media, na scenie podczas oficjalnego ważenia przed galą sportową.
Mateusz "Mini Majk" KrzyżanowskiKarol Makurat/REPORTEREast News
FAME MMA 17. Filip „Filipek” Marcinek: Fabijański lepiej pokazał się na tarczach niż na kawałkach. WIDEOINTERIA.TVINTERIA.TV

