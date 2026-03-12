Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski jest prawdopodobnie najpopularniejszą osobą niskorosłą w Polsce. Mężczyzna zyskał ogromną rozpoznawalność za sprawą nagrywania na YouTube i współtworzenia w przeszłości grupy influencerów, znanej szerzej jako "Ekipa".

31-latek ma za sobą kilka walk stoczonych we freak fightach. W październiku 2019 r. mierzył się z Markiem "Kruszwilem" Kruszelem na FAME MMA 5, ale nie miał wówczas szans ze znacznie wyższym oponentem. "Mini Majk" dwukrotnie wchodził również do oktagonu nieistniejącego już High League. Zawodnik pokonał tam najpierw Macieja Jaremę, a następnie pokazał swoją wyższość w starciu z Salimem Chiboubem.

Poczynania Krzyżanowskiego w ostatnim czasie fani mogli śledzić głównie za sprawą jego udziału w produkcji Canal+ - "Eksperyment: Odsiadka". Znany twórca internetowy wcielał się tam w jednego z więźniów osadzonych w zakładzie w Bartoszycach.

Nagłe wieści o występie gwiazdora na FAME MMA 30. Ta walka naprawdę dojdzie do skutku

Pewien czas temu FAME MMA ogłosiło, że "Mini Majk" po ponad sześciu latach wróci do ich oktagonu, lecz nie podało rywala ani formuły walki, w której weźmie udział 31-latek. Informacje te zostały zdradzone w czwartek, 12 marca, a fani dowiedzieli się, że popularny influencer połączy siły z kolegą z planu produkcji Canal+, Radosławem "Rado z Londynu" Bazylukiem, w starciu dwóch na dwóch.

- Szalona walka DWÓCH NA DWÓCH na FAME 30: Icons. "Mini Majk" wraca do FAME po długiej przerwie. Łączy siły z drugim uczestnikiem "Eksperymentu: Odsiadka" - "Rado" w walce dwóch na dwóch z "Wieszjo" i "Niezniszczalnym"! Szykuje się wielki młyn w klatce - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Rywalami znanego duetu będą: Łukasz "Niezniszczalny" Stępień, który brał udział w pierwszej edycji FAME BOOSTER, i znany użytkownik platformy X - "Wieszjo". Na ten moment nie wiadomo, na jakich konkretnie zasadach odbędzie się ich starcie w oktagonie.

FAME MMA 30: Icons odbędzie się już 21 marca w PreZero Arenie w Gliwicach. Oprócz wspomnianej walki duetów ogłoszono m.in. pojedynek o pas wagi ciężkiej pomiędzy Denisem Labrygą a Makhmudem Muradovem, głośne starcie kobiet z udziałem Marty "Linkimaster" Linkiewicz i Izabeli Badurek, a także występ Akopa Szostaka i Jakuba "Kubańczyka" Flasa.

Po walce na Fame MMA 25 doszło do zaskakującej sceny w udziałem Marcina Najmana TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News / instagram.com/marcin_najman East News

FAME MMA: Bartosz "Walduś" Żukowski vs "Szalony Repoerter" Fame MMA materiały prasowe

Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski Karol Makurat/REPORTER East News

FAME MMA 17. Filip „Filipek” Marcinek: Fabijański lepiej pokazał się na tarczach niż na kawałkach. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV