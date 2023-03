Gwiazdor MMA zginął w tragicznym wypadku. Nie tak dawno trenował z Polakami

Szybko wezwano pomoc. Sportowiec został przetransportowany helikopterem do szpitala w Mediolanie. W wyniku poważnych obrażeń, lekarze musieli wprowadzić zawodnika w stan śpiączki farmakologicznej , z której niestety już się nie wybudził. O śmierci utalentowanego Mołdawianina poinformowały włoskie media.

Tragiczna śmierć gwiazdora MMA. Lekarzom nie udało się go uratować

Niestety, to prawda.Włoski zawodnik MMA Iuri Lapicus nie żyje po wypadku motocyklowym. Luri miał 27 lat, rekord 14-2-1 NC i startował pod sztandarem ONE, gdzie zmierzył się z legendami takimi jak E Alvarez Fighti i Christian Lee MMA .

Kondolencje złożył również Ion Surdu , który znany jest z walk na galach KSW. "Niestety to prawda! Spoczywaj w pokoju bracie !"- czytamy na profilu sportowca.

Luri Lapicus nie żyje. Jego walki zapadną kibicom w pamięci

Kariera Mołdawiania zaczęła nabierać tempa w 2019 roku . 27-latek miał na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Wygrał pierwsze 13 walk z rzędu, co niewątpliwie wpłynęło na jego rozpoznawalność. Szybko podpisał kontrakt z organizacją ONE Championship . Największą popularność zdobył po starciu z byłym mistrzem wagi lekkiej UFC- Eddiem Alvarezem .

Co ciekawe, Lapicus przygotowywał się do pojedynków w Polsce, a dokładnie w poznańskim ANKOS MMA. Zawodnik zamieszczał w mediach fotki, na których pozował z polskimi sportowcami. 27-latek ostatni raz wszedł do oktagonu 26 sierpnia 2022 roku. Wtedy jego rywalem był Zebaztian Kadestam. Zawodnik już w pierwszej rundzie przegrał przez nokaut.