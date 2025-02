Gwiazdor MMA oskarżony o morderstwo. Usłyszał wyrok, nagły zwrot akcji

W maju 2021 roku Keller zastrzelił swoją partnerkę, Alicię Campitelli. Później sam postanowił zgłosić się na policję. Zrobił to dopiero po paru godzinach, wcześniej postanowił jeszcze zapłacić kilka razy jej kartą debetową. Sprawa wreszcie ma swój finał.

Philip Keller winny. Usłyszał wyrok

Alicia Campitelli została odnaleziona po zgłoszeniu zabójstwa przez Kellera. Kobieta miała kilka ran postrzałowych. Wiadomo było, że jej partner po jej śmierci łącznie wydał jeszcze z jej konta kilkaset dolarów. Później jednak postanowił zgłosić się na policję i samemu opowiedzieć o tym, co się wydarzyło.

43-letni zawodnik usłyszał wyrok - 50 lat więzienia. To oznaczało, że najpewniej zostałby w celi do końca życia. Podczas procesu doszło jednak do pewnej zmiany. Okazało się, że zadziałano na korzyść skazanego, zmieniając jeden element.