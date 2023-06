Gwiazdor MMA nie mógł już dłużej tego ukrywać. Wygadał się na wizji [WIDEO]

Conor McGregor nie może narzekać na brak szczęścia zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Irlandzki sportowiec od kilkunastu już lat związany jest z Dee Devlin. Para doczekała się już trójki dzieci - synów Conora Juniora i Riana oraz córki Croie Mairead. Goszcząc z programie "Live with Kelly and Mark" gwiazdor MMA zdradził, że już wkrótce on i jego narzeczona po raz kolejny zostaną rodzicami.