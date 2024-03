Gwiazdor KSW nie wytrzymał. Uderza w federacje freak fightowe

Marian Ziółkowski nie jest postacią anonimową dla fanów sportów walki. Pochodzący z Warszawy "Golden Boy" przez wiele lat związany był z organizacją PLMMA , w przeszłości walczył także dla FEN , a obecnie jest zawodnikiem KSW . 19 grudnia 2020 roku 33-letni gwiazdor MMA został mistrzem KSW w wadze lekkiej. Miano to nosił nieprzerwanie aż do 3 czerwca 2023 roku. Obecnie jest on numerem 2. w rankingu KSW w wadze lekkiej.

Marian Ziółkowski atakuje federacje freak fightowe. "Po co to?"

Teraz "Golden Boy" udzielił wywiadu na kanale "mymma.pl", podczas którego w dość wymownych słowach wypowiedział się na temat podejścia KSW do freak fightów. Nie przebierał on w słowach. "Nie podoba mi się to, że KSW niby chce się odróżnić od freaków. Nie powiem, że nimi gardzi, ale no są daleko od nich. A nagle jest kamera na walkę i w pewnym momencie pokazują kamerę na trybuny i pokazują te gęby, tych k***a freaków. Po co oni pokazują te twarze? To ma dać jakiś prestiż KSW? Po co to?" - wybuchł.