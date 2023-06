Gwiazdor KSW jest już w Polsce. Opowiedział, jak zareagował na niego kibic!

Gala XTB KSW Colosseum 2 zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą sobotę kibice sportów walki zobaczą na PGE Narodowym 11 pojedynków w formule MMA. Walką wieczoru będzie starcie Mameda Chalidowa ze Scottem Askhamem. To dopełnienie trylogii - do tej pory obaj panowie mierzyli się ze sobą dwukrotnie, a każdy z nich wygrywał po razie. - Jestem gotowy - zadeklarował krótko Anglik na dwie doby przed wejściem do klatki.