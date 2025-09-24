Gwiazdor Harry'ego Pottera robi karierę w sporcie. W debiucie rozbił Polaka

Co roku jesienią miliony Polaków siadają przed ekranami swoich telewizorów i oglądają filmy z serii o Harry'm Potterze. Choć od premiery pierwszej części minęły już 24 lata, fani wciąż chętnie śledzą losy aktorów, którzy wcielili się w rolę uczniów i nauczycieli Hogwartu. Co ciekawe, kilku z nich próbuje teraz swoich sił w sporcie.

Tom Felton, a więc filmowy Draco Malfoy, chętnie bierze udział w charytatywnych eventach sportowych i miał już okazję debiutować w roli piłkarza, golfisty, koszykarza i... kierowcy. Wystąpił on bowiem w Formule E Evo Sessions jako część Envision Racing. Oliver Phelps (a więc filmowy George Wesley) natomiast pasjonuje się golfem i jeszcze we wrześniu weźmie udział w meczu Ryder Cup Celebrity All-Star.

Josh Herdman zmierzył się w klatce z Polakiem

Sport jest bliski sercu także Josha Herdmana. Filmowy Gregory Goyle pochodzi ze sportowej rodziny - jego ojciec Martin Herdman był w przeszłości zawodnikiem rugby, jednak aktor nie zdecydował się pójść w jego ślady. Zdecydował on bowiem spróbować swoich sił w sportach walki. Początkowo spędzał długie godziny na sali treningowej, ćwicząc jiu-jitsu, jednak po pięciu latach uznał, że bardziej odpowiadałaby mu kariera w MMA.

Debiutancką walkę gwiazdor Harry'ego Pottera stoczył w kwietniu 2016 roku. Wówczas jego oponentem był Janusz Wałachowski, dla którego również był to pierwszy występ w karierze. Polskiemu zawodnikowi nie udało się jednak pokonać Brytyjczyka, który wygrał decyzją sędziów.

"Wybrałem MMA, bo kocham ten sport. Jest surowy, ekscytujący i nieprzewidywalny. Uważam go za ciekawszy niż boks, chociaż doceniam piękno i sztukę boksu. Przejście do MMA wydawało mi się sensowne również ze względu na moje treningi jujitsu. Chciałbym najpierw stoczyć kilka walk amatorskich, żeby się rozkręcić i zobaczyć, co z tego wyniknie, kto wie?" - mówił tuż po debiucie 38-latek.

Od tamtej pory Herdman stoczył jeszcze tylko jeden pojedynek - w 2018 roku pokonał on Samuela Radleya. Kto wie, może w niedalekiej przyszłości zobaczymy do jeszcze w oktagonie?

Josh Herdman i Tom Felton na planie Harry'ego Pottera Jaap Buitendijk East News

Josh Herdman Rune Hellestad - Corbis Getty Images