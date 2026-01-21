Mariusz Pudzianowski to jedna z największych ikon polskich sportów walki i bezsprzeczna legenda federacji KSW. Były wielokrotny mistrz świata strongmanów z powodzeniem przeniósł swoją siłę do klatki MMA, gdzie przez lata budował rozpoznawalność organizacji i dostarczał kibicom ogromnych emocji. "Pudzian" stał się marką samą w sobie, a jego nazwisko do dziś elektryzuje fanów.

Nie jest wcale tajemnicą, że wielu zawodników marzy o tym, by zmierzyć się z nim w walce. W tym gronie od dłuższego czasu znajduje się również Natan Marcoń.

Mariusz Pudzianowski wyzwany na pojedynek przez Natana Marconia. Tak mu odpowiedział

Początkowo freak fighter deklarował chęć walki z Pudzianowskim w duecie z Adrianem Ciosem, z którym tworzy formację "Good Boys". Taki scenariusz miał wpisywać się w freakowy charakter gal i był szeroko komentowany przed FAME 25. Z czasem jednak "Kraken" zmienił narrację i otwarcie przyznał, że interesuje go wyłącznie pojedynek jeden na jednego z "Dominatorem". Publicznie podkreślał, że to właśnie taka konfrontacja byłaby dla niego największym wyzwaniem i medialnym strzałem w dziesiątkę.

Do tematu odniósł się sam Pudzianowski, który w charakterystycznym dla siebie stylu postanowił zakpić z Marconia. Legendarny strongman i zawodnik MMA nie krył zdziwienia kolejnymi wypowiedziami gwiazdora FAME. "Chyba w Dubaju mocno słoneczko grzeje i Nataszka udaru dostała. Ps: dobrze, że mam dystans duży do obecnych czasów" - zakpił z Marconia na Facebooku.

Rozwiń

Warto przypomnieć, że Pudzianowski ostatni raz walczył w kwietniu zeszłego roku na gali KSW 105 w Gliwicach, gdzie sensacyjnie przegrał z Eddiem Hallem. Porażka ta była trzecią z rzędu i tylko podsyciła dyskusje o jego przyszłości, zwłaszcza w kontekście ochłodzonych relacji z KSW i potencjalnego debiutu we freak fightach. Marcoń natomiast pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych postaci tego środowiska i nieustannie prowokuje medialnie. Ich starcie, choć wciąż tylko w sferze deklaracji, bez wątpienia byłoby jednym z najgłośniejszych wydarzeń na polskiej scenie.

Mariusz Pudzianowski Adam Jankowski/REPORTER East News

Natan Marcoń Marcin Bulanda/PressFocus Newspix.pl

Natan Marcoń Lukasz Sobala / PressFocus Newspix.pl

Aneta Rygielska: Chciałabym stoczyć w tym roku pierwszą zawodową walkę. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport