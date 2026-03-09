Chwilę przed występem na gali FAME MMA 28 zatrzymany na przesłuchanie w sprawie "afery kasynowej" został zawodnik federacji Szymon "Szymool" Besser - jeden z największych polskich streamerów promujący gry losowe. Mężczyzna spędził na nim siedem godzin, a następnie został zwolniony jeszcze tego samego dnia i za wpłatą kaucji miał otrzymać zwrot paszportu.

W obawie przed zatrzymaniem z Polski uciekł natomiast inny z influencerów zaangażowany w promocję hazardu. Popularny Natan Marcoń podjął natychmiastową decyzję o wylocie do Dubaju kosztem swojej walki na gali z Pawłem Jóźwiakiem.

Gwiazdor FAME MMA zatrzymany w głośnej aferze. Włodarz przekazał szczegóły

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Natan Marcoń ponownie przebywa w Polsce, a służby miały przestać interesować się jego osobą. - Nic na mnie nie ma, nie jestem wołany już na żadne przesłuchania, nie są mi postawione żadne zarzuty, nie mam recydywy, dosłownie nie mam nic - zapewniał w rozmowie z Łukaszem Ekiertem influencer.

Dość niespodziewanie w poniedziałek, 9 marca, Michał "Boxdel" Baron poinformował jednak, że Marcoń został zatrzymany na lotnisku przed ponownym wylotem. - Natan Marcoń zatrzymany przez służby dziś rano przed wylotem z Polski. Powód: promocja nielegalnego hazardu. Informacja potwierdzona w 100 proc. - napisał krótko na platformie X.

Serwis Boop dotarł natomiast do osoby, która jest blisko sprawy i dowiedział się o szczegółach pracy służb. - Prawdopodobnie chodzi o zadanie Natanowi kilku pytań. Dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w przypadku "Szymoola", jednego z polskich streamerów, który był w podobnej sytuacji. Są małe szanse, że Natan zostanie tymczasowo aresztowany. Wszystko zależy od złożonych przez niego wyjaśnień - mówi tajemniczy informator.

Na ten moment nie ma pewności, jak długo przeprowadzane będą czynności wobec Natana Marconia. Niewykluczone, że podobnie jak "Szymool", opuści on salę przesłuchań po kilku godzinach i odzyska możliwość wyjazdu z kraju.

Czym jest afera hazardowa z udziałem polskich influencerów?

W połowie listopada 2025 r. zrobiło się gorąco wokół Adriana "Polaka" Polańskiego. Influencer wywołał aferę wykorzystaniem wizerunku Roberta Lewandowskiego do nielegalnej promocji hazardu w Polsce. Popularny zawodnik FAME MMA wrzucił wówczas na swojego Instagrama grafikę wygenerowaną przy pomocy sztucznej inteligencji, która przedstawiała go wraz z "Lewym" grających w pokera, a "fotografia" była opatrzona przekierowaniem do witryny internetowego kasyna.

Sprawą szybko zainteresował się obóz piłkarza, a jeden z jego przedstawicieli zdradził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet", że podjęte zostały pewne kroki wyjaśniające całą sytuację. Następnie afera nabrała tempa, a podczas posiedzenia Komisji Cyfryzacji Maciej Akimow nagłośnił problem promocji nielegalnych kasyn przez polskich twórców internetowych.

